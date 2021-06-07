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Трейлер фильма "Красный призрак"

Трейлер фильма "Красный призрак" (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 11:30
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Алексей Шевченков   Владимир Гостюхин   Полина Чернышова   Вольфганг Черны   Михаил Горевой   Олег Васильков   Юрий Борисов   Павел Абраменков   Вячеслав Шихалеев   Пауль Орлянский   Андрей Богатырев   2020   фильм   военные   исторические   триллеры   
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Зима 1941 года. Выходя из «Вяземского котла» — немецкого окружения в районе города Вязьма — небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Передышки не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут в этих местах таинственного «Красного призрака». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков.

Источник:

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Алексей Шевченков   Владимир Гостюхин   Полина Чернышова   Вольфганг Черны   Михаил Горевой   Олег Васильков   Юрий Борисов   Павел Абраменков   Вячеслав Шихалеев   Пауль Орлянский   Андрей Богатырев   2020   фильм   военные   исторические   триллеры   
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18  комментариев
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5k
SR 4 часа назад
Вспомните фильмы про войну времен СССР: "Они сражались за Родину", "А зори здесь тихие", "Отец солдата", "Летят журавли", "В бой идут одни старики", "Белорусский вокзал", "Аты-баты шли солдаты"... А теперь сравните их с современным дерьмом... Есть что сказать?
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862
Estie 2 часа назад
Какая то заупа...Ждем бедкомедиана с обзором на данный треш.
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2k
Шварценфегель 3 часа назад
Вообщем-то... даже трейлер не осилил.
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10k
Lexx 3 часа назад
Очередной повод посмотреть BadComedian
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13k
Ser 3 часа назад
ШУГАЛЕЙ - ты достал! кусок дерьма.
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3k
★Lucifer★ 4 часа назад
https://www.kinopoisk.ru/film/1115648/https://www.kinopoisk.ru/film/1115648/
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1k
Андрей Манахов 4 часа назад
Для кого снимается вся эта хрень? Правильно. Ни для кого. Идет отмыв бюджетных средств.
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5k
ваня панкин 4 часа назад
очередная хренотень на тему войны...
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983
Сергей 5 часов назад
если это триллер, то что делает на постере Светлаков с косой?
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347
Будьте крепенькими и здоровенькими! Дмитрий 4 часа назад
Да просто после такой рекламы в готовности "косить бабки" от проката
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