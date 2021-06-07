Трейлер фильма "Красный призрак"

Зима 1941 года. Выходя из «Вяземского котла» — немецкого окружения в районе города Вязьма — небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Передышки не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут в этих местах таинственного «Красного призрака». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков.

0 Источник: Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана-супергероя, а советские солдаты собираются вступить в смертельный бой.

Страна: Россия

Жанр: триллер, история, военный

Дата выхода: 10 июня 2021 (Россия)

В Ролях: Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черны, Михаил Горевой, Олег Васильков, Юрий Борисов, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Пауль Орлянский

Режиссер: Андрей Богатырев