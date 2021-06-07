Трейлер фильма "Красный призрак"

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Зима 1941 года. Выходя из «Вяземского котла» — немецкого окружения в районе города Вязьма — небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Передышки не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут в этих местах таинственного «Красного призрака». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков.
Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана-супергероя, а советские солдаты собираются вступить в смертельный бой.
Страна: Россия
Жанр: триллер, история, военный
Дата выхода: 10 июня 2021 (Россия)
В Ролях: Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черны, Михаил Горевой, Олег Васильков, Юрий Борисов, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Пауль Орлянский
Режиссер: Андрей Богатырев
Жанр: триллер, история, военный
Дата выхода: 10 июня 2021 (Россия)
В Ролях: Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черны, Михаил Горевой, Олег Васильков, Юрий Борисов, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Пауль Орлянский
Режиссер: Андрей Богатырев
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Метки: видео кино трейлер Россия Алексей Шевченков Владимир Гостюхин Полина Чернышова Вольфганг Черны Михаил Горевой Олег Васильков Юрий Борисов Павел Абраменков Вячеслав Шихалеев Пауль Орлянский Андрей Богатырев 2020 фильм военные исторические триллеры
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