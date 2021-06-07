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Трейлер фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы"

Трейлер фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы" (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 11:01
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Константин Хабенский   Чулпан Хаматова   Анастасия Попова   2020   фильм   Для детей   документальные   
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Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо! В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма! Ей придется в одиночку совершить далекое-предалекое путешествие на неведомые Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений! Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели? Увидит ли она заветные острова?

Источник:

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Константин Хабенский   Чулпан Хаматова   Анастасия Попова   2020   фильм   Для детей   документальные   
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Дмитрий Полчаса назад
Хороший детско-юношеский документальный фильм
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