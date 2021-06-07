Трейлер фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы"

182
1
1
Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо! В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма! Ей придется в одиночку совершить далекое-предалекое путешествие на неведомые Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений! Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели? Увидит ли она заветные острова?
Страна:
Жанр: семейный, документальный
Дата выхода: 10 июня (Россия)
В Ролях: Константин Хабенский, Чулпан Хаматова
Режиссер: Анастасия Попова
Жанр: семейный, документальный
Дата выхода: 10 июня (Россия)
В Ролях: Константин Хабенский, Чулпан Хаматова
Режиссер: Анастасия Попова
Источник:
Метки: видео кино трейлер Россия Константин Хабенский Чулпан Хаматова Анастасия Попова 2020 фильм Для детей документальные
19
Понравилось19
Новости партнёров