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Незабываемая песня

Незабываемая песня

Автор:
26 августа 2022 20:48
Метки: воспоминание   история   факты   
240
1
Помните замечательную песню «Уно моменто» из фильма «Формула любви»? А ведь ее могло бы и не быть!

Источник:

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Метки: воспоминание   история   факты   
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8k
Mauritanien 4 часа назад
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Трудно выложить шедевр?
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21k
Слепой Пью 4 часа назад
Хит на все времена, по нему можно итальянский учить, как французский по словам Кисы Воробьянинова!
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12k
Cornho 4 часа назад
"Впрочем, в фильме Жакоб объясняет Машеньке этот текст по-своему: «В этой песне поется о прекрасной итальянской девушке. Однажды её возлюбленный уплыл в море и не вернулся. Она долго плакала, потом сняла с себя все и вошла в бурное море. И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли»."

Чё-то переврали тут с текстом Абдулова. Да и про "ждала-ждала, пока не дождалась" ни слова.
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23k
albedo 4 часа назад
Гладков вообще гений.
Он может все.
Одни Бременские музыканты чего стоят.
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