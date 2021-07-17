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Юмор со смыслом. Даёшь парады близоруких!

Юмор со смыслом. Даёшь парады близоруких! (1 фото)

Автор:
17 июля 2021 11:48
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Юмор   дискриминация   лгбт   манипуляция   очки   парад   
435
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Даёшь парады близоруких! Почему так мало очкариков в роли главных героев фильмов и музыкальных клипов? Почему процент очкариков в политике такой низкий? Почему на конкурсах красоты нет девушек в очках? Это же явная дискриминация! Не допустим ущемления прав меньшинств! - Символом борьбы Близоруких за равные права можно сделать вверх поднятый кулак с очками!...

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Метки: Юмор   дискриминация   лгбт   манипуляция   очки   парад   
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6  комментариев
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9k
Александр Час назад
Поддерживаю
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Ya 52 минуты назад
Вот уж действительно, у близоруких больше оснований требовать к себе внимания чем у 3,14доров.
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3
Ден Час назад
Поддерживаю!
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4k
Татьяна Юсова Час назад
Что за дискриминация дальнозорких!!!
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Татьяна Юсова Час назад
Видимо автор ничего не слышал о линзах...
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9k
Шурум-бурум Час назад
4 марта - День очкарика
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