Юмор со смыслом. Даёшь парады близоруких!

Даёшь парады близоруких! Почему так мало очкариков в роли главных героев фильмов и музыкальных клипов? Почему процент очкариков в политике такой низкий? Почему на конкурсах красоты нет девушек в очках? Это же явная дискриминация! Не допустим ущемления прав меньшинств! - Символом борьбы Близоруких за равные права можно сделать вверх поднятый кулак с очками!...

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