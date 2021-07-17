Юмор со смыслом. Даёшь парады близоруких!

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Даёшь парады близоруких! Почему так мало очкариков в роли главных героев фильмов и музыкальных клипов? Почему процент очкариков в политике такой низкий? Почему на конкурсах красоты нет девушек в очках? Это же явная дискриминация! Не допустим ущемления прав меньшинств! - Символом борьбы Близоруких за равные права можно сделать вверх поднятый кулак с очками!...
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Метки: Юмор дискриминация лгбт манипуляция очки парад
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