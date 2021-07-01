Устал от пропаганды ЛГБТ и предложил альтернативу

В Ирландии неизвестный устал от пропаганды ЛГБТ по всему городу и развесил свои постеры в защиту нормальных людей. Тут же вокруг постеров, СМИ и меньшинства подняли шум, их назвали "ультраправыми, нацистскими и гомофобными".

Тест на плакате: "Нормальная гордость (обыгрывается тема западных "парадов гордости ЛГБТ"). Это натурально, Это работает тысячи лет и Вы можете создавать детей".

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