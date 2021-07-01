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Устал от пропаганды ЛГБТ и предложил альтернативу

Устал от пропаганды ЛГБТ и предложил альтернативу (1 фото)

Автор:
01 июля 2021 19:00
Метки: ирландия   лгбт   норма   плакат   пропаганда   
762
1
В Ирландии неизвестный устал от пропаганды ЛГБТ по всему городу и развесил свои постеры в защиту нормальных людей. Тут же вокруг постеров, СМИ и меньшинства подняли шум, их назвали "ультраправыми, нацистскими и гомофобными".
Тест на плакате: "Нормальная гордость (обыгрывается тема западных "парадов гордости ЛГБТ"). Это натурально, Это работает тысячи лет и Вы можете создавать детей".

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Метки: ирландия   лгбт   норма   плакат   пропаганда   
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10  комментариев
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20k
ПаганецЪ Час назад
То есть нормальных людей записывают в ультраправые... Ну, что же... Мы, ультраправые, будем только рады расширению своей аудитории.
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6k
BenderRodriguez 5 минут назад
Айриши фанатичные католики. Неудивительно, что там появляются такие плакаты!
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33k
Антон 8 минут назад
Агент Кремля не иначе, а по сути нормальный, здоровый человек, которого нереально достала толерастия.
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3k
Юра Гагарин 19 минут назад
педрилы, идите в жопу
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302
Наталья 49 минут назад
Какой кошмар, мало того что они разнополые, они еще и БЕЛЫЕ! Расстрелять, а перед этим сжечь)
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10k
Taximaxi Час назад
Набрались силы педерасты,
Они везде пролезли с мылом,
О демократии забудьте,
Пе.д.ри.лы правят этим миром.
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1k
Влад Час назад
интересно, сколько 3,14доров дизлайкнет этот пост?
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