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- История -Сведения об истории камня можно найти в летописях разных государств. Многие народы пытались дать свое толкование появления необычного вулканического камня.В Америке некоторые его разновидности получили наименование «слезы апачей». Индейцы, не желающие сдаваться в плен «бледнолицым» завоевателям, выбирали гибель в жерле вулкана. Слезы их жен и детей затвердевали и превращались в камни.Жители Кавказа считали обсидиан рожденным в преисподней и дали ему название «коготь сатаны». По одной из легенд камень принадлежал Каину — первому убийце на земле. Но более популярной является другая: обсидиан — это когти Сатаны, которые он сломал в ходе небесной битвы с Богом.Венгры именуют камень люкс-сапфиром. Эти два кристалла сходны между собой по блеску, переливам и необычайной таинственности свечения.Черный обсидиан в Древнем Египте именовали камнем мертвых. Существовала традиция класть его в захоронения, чтобы усопшие могли спокойно пребывать в мире ином.В литературе существует еще много наименований, которые используются для описания минерала: агат (королевский, горный, исландский), монтанский жадеит, смоляной, кисейный, бутылочный камень, алмаз невадский, гиалит, изофир, итатли. Темно-зеленые экземпляры именовали псевдохризолитами. Образцы красного, темно-коричневого цвета с серыми полосами получили название «горное дерево махагон». Камни коричневого оттенка черного тона именовали Персиан — каменный цветок.Существуют две теории о происхождении названия «Обсидиан»:1. Римскому воину по имени Обсидий настолько понравился этот минерал, что он привез его с собой в Рим. Красота магического камня буквально завораживают душу, наполняя ее неведомой силой.2. Слово произошло от греческого «обсис» — «зрелище», так как из камня делали небольшие зеркала.- Где добывается-Главными источниками добычи вулканического стекла являются страны c действующими или потухшими вулканами. Это территории: Эквадора, Эфиопии, Гватемалы, Мексики, Перу, Индонезии, Японии (о. Хоккайдо), Турции, Исландии и США. В России минерал добывают на Кавказе, Камчатке, в Бурятии и Сибири.- Область применения-Обработкой и использованием минерала люди занимались еще во времена неолита и палеолита, 15 000 лет назад . У этого камня очень острый скол. Из него делали ножи, топоры, наконечники для стрел и копий. По мере развития технологий, повышения качества обработки самоцветов росла и популярность обсидиана.В более поздний период изделия из него широко применялись для изготовления украшений и амулетов, ритуальных фигурок и предметов быта. Представители цивилизации древних ацтеков в Северной Америке делали из камня зеркала. Древние народы применяли обсидиановые ножи при бальзамировании и в ритуалах жертвоприношений.Самоцвет легко поддается полировке, что дает ему преимущество перед другими минералами. Благодаря таким свойствам он применяется в ювелирном и прикладном искусстве.Из обсидиана изготавливают:- письменные наборы;- фигурки животных;- декоративные часы и подставки;- шкатулки;- брелки, бусы и четки;- ювелирные украшения;- предметы интерьера;- скульптуры.Сегодня его успешно применяют в медицине для изготовления хирургических инструментов. Большая часть добытых самоцветов используется в современной промышленности, они выполняют функцию вспучивающихся наполнителей легких бетонов.- Как отличить от подделки-Случаи подделки натурального обсидиана зафиксированы редко, поскольку минерал не относится к драгоценным камням. Но иногда за самородок выдают окрашенное черной краской обыкновенное стекло. Такую подделку отличить легко — достаточно подержать кристалл в руке (натуральный самоцвет останется холодным). Естественный минерал хорошо блестит, отличается насыщенным, несколько матовым оттенком.Если опустить изделие в воду, то подделка сразу перестанет блестеть, потеряет чистоту цвета. Имитация часто слишком прозрачна, а вот настоящий обсидиан редко встречается однородным — он непременно имеет определенные включения.