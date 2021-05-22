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Уникальные свойства обсидиана обусловлены его вулканическим происхождением. По своей природе этот минерал — аморфный оксид кремния, не имеющий кристаллической структуры.
- История -
Сведения об истории камня можно найти в летописях разных государств. Многие народы пытались дать свое толкование появления необычного вулканического камня.
В Америке некоторые его разновидности получили наименование «слезы апачей». Индейцы, не желающие сдаваться в плен «бледнолицым» завоевателям, выбирали гибель в жерле вулкана. Слезы их жен и детей затвердевали и превращались в камни.
Жители Кавказа считали обсидиан рожденным в преисподней и дали ему название «коготь сатаны». По одной из легенд камень принадлежал Каину — первому убийце на земле. Но более популярной является другая: обсидиан — это когти Сатаны, которые он сломал в ходе небесной битвы с Богом.
Венгры именуют камень люкс-сапфиром. Эти два кристалла сходны между собой по блеску, переливам и необычайной таинственности свечения.
Черный обсидиан в Древнем Египте именовали камнем мертвых. Существовала традиция класть его в захоронения, чтобы усопшие могли спокойно пребывать в мире ином.
В литературе существует еще много наименований, которые используются для описания минерала: агат (королевский, горный, исландский), монтанский жадеит, смоляной, кисейный, бутылочный камень, алмаз невадский, гиалит, изофир, итатли. Темно-зеленые экземпляры именовали псевдохризолитами. Образцы красного, темно-коричневого цвета с серыми полосами получили название «горное дерево махагон». Камни коричневого оттенка черного тона именовали Персиан — каменный цветок.
Существуют две теории о происхождении названия «Обсидиан»:
1. Римскому воину по имени Обсидий настолько понравился этот минерал, что он привез его с собой в Рим. Красота магического камня буквально завораживают душу, наполняя ее неведомой силой.
2. Слово произошло от греческого «обсис» — «зрелище», так как из камня делали небольшие зеркала.
- Где добывается-
Главными источниками добычи вулканического стекла являются страны c действующими или потухшими вулканами. Это территории: Эквадора, Эфиопии, Гватемалы, Мексики, Перу, Индонезии, Японии (о. Хоккайдо), Турции, Исландии и США. В России минерал добывают на Кавказе, Камчатке, в Бурятии и Сибири.
- Область применения-
Обработкой и использованием минерала люди занимались еще во времена неолита и палеолита, 15 000 лет назад . У этого камня очень острый скол. Из него делали ножи, топоры, наконечники для стрел и копий. По мере развития технологий, повышения качества обработки самоцветов росла и популярность обсидиана.
В более поздний период изделия из него широко применялись для изготовления украшений и амулетов, ритуальных фигурок и предметов быта. Представители цивилизации древних ацтеков в Северной Америке делали из камня зеркала. Древние народы применяли обсидиановые ножи при бальзамировании и в ритуалах жертвоприношений.
Самоцвет легко поддается полировке, что дает ему преимущество перед другими минералами. Благодаря таким свойствам он применяется в ювелирном и прикладном искусстве.
Из обсидиана изготавливают:
- письменные наборы;
- фигурки животных;
- декоративные часы и подставки;
- шкатулки;
- брелки, бусы и четки;
- ювелирные украшения;
- предметы интерьера;
- скульптуры.
Сегодня его успешно применяют в медицине для изготовления хирургических инструментов. Большая часть добытых самоцветов используется в современной промышленности, они выполняют функцию вспучивающихся наполнителей легких бетонов.
- Как отличить от подделки-
Случаи подделки натурального обсидиана зафиксированы редко, поскольку минерал не относится к драгоценным камням. Но иногда за самородок выдают окрашенное черной краской обыкновенное стекло. Такую подделку отличить легко — достаточно подержать кристалл в руке (натуральный самоцвет останется холодным). Естественный минерал хорошо блестит, отличается насыщенным, несколько матовым оттенком.
Если опустить изделие в воду, то подделка сразу перестанет блестеть, потеряет чистоту цвета. Имитация часто слишком прозрачна, а вот настоящий обсидиан редко встречается однородным — он непременно имеет определенные включения.
Сведения об истории камня можно найти в летописях разных государств. Многие народы пытались дать свое толкование появления необычного вулканического камня.
В Америке некоторые его разновидности получили наименование «слезы апачей». Индейцы, не желающие сдаваться в плен «бледнолицым» завоевателям, выбирали гибель в жерле вулкана. Слезы их жен и детей затвердевали и превращались в камни.
Жители Кавказа считали обсидиан рожденным в преисподней и дали ему название «коготь сатаны». По одной из легенд камень принадлежал Каину — первому убийце на земле. Но более популярной является другая: обсидиан — это когти Сатаны, которые он сломал в ходе небесной битвы с Богом.
Венгры именуют камень люкс-сапфиром. Эти два кристалла сходны между собой по блеску, переливам и необычайной таинственности свечения.
Черный обсидиан в Древнем Египте именовали камнем мертвых. Существовала традиция класть его в захоронения, чтобы усопшие могли спокойно пребывать в мире ином.
В литературе существует еще много наименований, которые используются для описания минерала: агат (королевский, горный, исландский), монтанский жадеит, смоляной, кисейный, бутылочный камень, алмаз невадский, гиалит, изофир, итатли. Темно-зеленые экземпляры именовали псевдохризолитами. Образцы красного, темно-коричневого цвета с серыми полосами получили название «горное дерево махагон». Камни коричневого оттенка черного тона именовали Персиан — каменный цветок.
Существуют две теории о происхождении названия «Обсидиан»:
1. Римскому воину по имени Обсидий настолько понравился этот минерал, что он привез его с собой в Рим. Красота магического камня буквально завораживают душу, наполняя ее неведомой силой.
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2. Слово произошло от греческого «обсис» — «зрелище», так как из камня делали небольшие зеркала.
- Где добывается-
Главными источниками добычи вулканического стекла являются страны c действующими или потухшими вулканами. Это территории: Эквадора, Эфиопии, Гватемалы, Мексики, Перу, Индонезии, Японии (о. Хоккайдо), Турции, Исландии и США. В России минерал добывают на Кавказе, Камчатке, в Бурятии и Сибири.
- Область применения-
Обработкой и использованием минерала люди занимались еще во времена неолита и палеолита, 15 000 лет назад . У этого камня очень острый скол. Из него делали ножи, топоры, наконечники для стрел и копий. По мере развития технологий, повышения качества обработки самоцветов росла и популярность обсидиана.
В более поздний период изделия из него широко применялись для изготовления украшений и амулетов, ритуальных фигурок и предметов быта. Представители цивилизации древних ацтеков в Северной Америке делали из камня зеркала. Древние народы применяли обсидиановые ножи при бальзамировании и в ритуалах жертвоприношений.
Самоцвет легко поддается полировке, что дает ему преимущество перед другими минералами. Благодаря таким свойствам он применяется в ювелирном и прикладном искусстве.
Из обсидиана изготавливают:
- письменные наборы;
- фигурки животных;
- декоративные часы и подставки;
- шкатулки;
- брелки, бусы и четки;
- ювелирные украшения;
- предметы интерьера;
- скульптуры.
Сегодня его успешно применяют в медицине для изготовления хирургических инструментов. Большая часть добытых самоцветов используется в современной промышленности, они выполняют функцию вспучивающихся наполнителей легких бетонов.
- Как отличить от подделки-
Случаи подделки натурального обсидиана зафиксированы редко, поскольку минерал не относится к драгоценным камням. Но иногда за самородок выдают окрашенное черной краской обыкновенное стекло. Такую подделку отличить легко — достаточно подержать кристалл в руке (натуральный самоцвет останется холодным). Естественный минерал хорошо блестит, отличается насыщенным, несколько матовым оттенком.
Если опустить изделие в воду, то подделка сразу перестанет блестеть, потеряет чистоту цвета. Имитация часто слишком прозрачна, а вот настоящий обсидиан редко встречается однородным — он непременно имеет определенные включения.
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