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Как это, жить и не воровать?!

Как это, жить и не воровать?! (1 фото)

Автор:
15 марта 2021 21:39
Метки: СССР   Советский союз   сталин   
522
1
Ну хорошо, скажут противники Сталина, пусть он не воровал, зато был «довольно жестким правителем» и многих «уничтожил».

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Метки: СССР   Советский союз   сталин   
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11  комментариев
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21k
Юрьевич 3 часа назад
Вот те кто ставит минусы - скажите, так хоронят тирана и деспота? Или может эти толпы народа согнали насильно?
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9k
Schandmaul Юрьевич 3 часа назад
это не показатель нифига, нас в школах и предприятиях на парад гоняли и не спрашивали кто хочет, а кто нет, явка была обязательна и по списку
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35k
dima423 Час назад
бл*ть всмысле он не воровал?? Путин тоже не воровал... Первые лица государства вообще вряд ли сами что то воруют, если конечно это не какие то временщики типа порошенко или зеленского... Ворует свита, элиты, топ управленцы разных уровней... да при сталине наверное воровали поменьше, но тоже воровали...хотя времена были другие, можно сказать нищие были времена, и воровать то особо нечего было... а так те кто были тогда у власти все имели из того что могли получить...и шикарные дачи, и дворцы в Крыму и Геленджиках, и лучшие трофейные и отечественные машины, и черную икру ведрами и другие деликатесы от личных поваров, и прислугу. и квартиры в элитных высотках... Ну что не так что ли?? Да щас страна гораздо богаче, и Элиты имеют гораздо больше... Но повторяю - принцип тот же, власть никогда не будет жить так же как плебс)
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644
Бендер Сгибатель Родригес Час назад
Сталина нельзя назвать ни исключительно плохим, ни исключительно хорошим, я воспринимаю его 50/50. Пётр Великий тоже был тираном, теперь это забылось. Но мягкотелым не сделать прорыва.
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Несколько упрощенно, но в общем верно.
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Современная бюрократично-коррупционная машина, зарождалась в тишине кабинетов сталинских чинуш.
Помните, ТЕ пыльные, деревянные панели на стенах?
Портрет, знамя и огромный стол с креслом.
Воооот...оттуда эти крысы и повылезали...
Корейко миллионер - образ собирательный.
И вся его история, этот скорее признательные показания, чем незаурядный фельетон гениальных сатириков Ильфа и Петрова.
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3k
cfhfwby 2 часа назад
Сталин стал лакмусовой бумагой для современного общества.
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