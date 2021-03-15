Как это, жить и не воровать?!

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Пусть он принял Россию с сохой, а оставил с космическими ракетами, но все равно человек, дескать, не прошел проверку «слезой ребенка».Так ли это? Нет. Опять-таки мы имеем дело и в этом случае с дурно пахнущей байкой. Среди «зоологических» персонажей революции Сталин, всегда хранивший в рабочем кабинете Библию, наоборот, был одной из самых милосердных и вменяемых фигур. И соратники его, и противники зачастую лишь изощрялись друг перед другом в кровожадности и беспощадности.«В революции побеждает тот, кто другому череп проломит», – говаривал, например, «любимец партии» Бухарин.А Сталин, наоборот, в патологически кровавый мир нес милосердие и мудрость. Не зря этому человеку новая власть доверила должность наркома по делам национальностей, новую в российской истории и самую взрывоопасную должность, требующую десятикратного такта, человеческой души и большого сердца.Прекрасно Сталин организовал работу и в наркомате государственного контроля. Вообще, все, за что брался Иосиф Виссарионович, он делал блестяще.Когда же мясники типа Хрущева требовали еще больше крови и просили уничтожить еще больше людей, то именно Сталин одергивал их.В Киеве и Москве Хрущев подписал около 160 тысяч смертных приговоров.Вообще же, с чего пошли так называемые политические репрессии? Они были развязаны не Сталиным, не Москвой даже, а региональными партийными элитами.5 декабря 1936 года в новой стране, усиленной и преображенной в результате индустриализации, была принята Конституция. В целях реализации заложенных в документе принципов народовластия Сталин задумал организовать через год всеобщие, равные, прямые и тайные выборы на альтернативной основе.В фонде Молотова сохранился образец бюллетеня будущих выборов. Никакого единогласия и единомыслия там и в помине нет! В образце бюллетеня значатся три фамилии. Правом же выдвижения кандидатов в Верховный Совет СССР планировалось наделить коллективы, общественные организации и общества трудящихся!Естественно, вся чиновничья рать, которая во власти видела лишь кормушку и источник обогащения, заволновалась. Чтобы сорвать свободные выборы, завертелся маховик доносов, и всяким эйхе, косиорам, варейкисам это вполне удалось.Какие же тут свободные выборы, когда кругом враги! Тот же Хрущев бойко строчил телеграммы: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17–18 тысяч репрессированных. А Москва утверждает не более 2–3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущев».На этом тексте, кстати, Сталин и не выдержал, сделал свою запись привычным красным карандашом: «Уймись, дурак!»Как показала история, люди такого склада уняться неспособны. Сталин пытался практически все время своего правления этих уроженцев революции ставить на место, но, увы, Иосифу Виссарионовичу частенько мешали его мягкость и совестливость.Вспомним хотя бы историю с так называемым лечением вождя от дизентерии (!) в марте–июле 1947 года. Оставим пока в стороне сам фантастический для первого лица государства диагноз и вдумаемся, что Сталин терпеливо позволял врачам прописывать ему все, что они хотели, на протяжении почти четырех месяцев! Терпел кровавый понос и даже не поставил вопрос, чтобы позвать других врачей.Хотя с точки зрения сегодняшнего уровня медицинских знаний можно заключить, что никакой дизентерии у Сталина и в помине не было, а была попытка отравления. И лечение от пресловутой «дизентерии» лишь маскировало его симптомы.Скромность и деликатность Иосифа Виссарионовича носили беспрецедентный даже для советского, коллективистского, времени характер. В частности, известна история с письмом некоего Бажанова из Тернополя 1933 года. Сталин так ответил адресату:«Уважаемый тов. И.Н. Бажанов!Письмо Ваше о переуступке мне второго Вашего ордена в награду за мою работу – получил.Очень благодарен Вам за теплое слово и товарищеский подарок. Я знаю, чего Вы лишаете себя в пользу меня и ценю Ваши чувства.Тем не менее, я не могу принять Ваш второй орден. Не могу и не должен принять не только потому, что он может принадлежать только Вам, так как только Вы заслужили его, но и потому, что и так достаточно награжден вниманием и уважением товарищей и – стало быть – не имею права грабить Вас.Ордена созданы не для тех, которые и так известны, а главным образом – для таких людей-героев, которые мало известны и которых надо сделать известными всем.Кроме того, должен Вам сказать, что у меня уже есть два ордена. Это больше, чем нужно, – уверяю Вас.Извиняюсь за поздний ответ.С ком. приветом И. СталинP.S. Возвращаю орден по принадлежности».Эта особенность характера Иосифа Виссарионовича проявилась и в том, что до сих пор в России, наряду с Неизвестным Солдатом, существует и Неизвестный Главнокомандующий. Фамилия Сталина, с одной стороны, находится под негласным запретом. Но, с другой стороны, и сам Сталин своей скромностью, своим стремлением не выпячиваться развязал руки иным писакам, которые договариваются до совершенно диких измышлений.Например, на ХХ съезде КПСС Хрущев заявил, что Сталин «воевал по глобусу», то есть не понимал военные карты. И все это при том, что в архивах сохранились военные карты с личными пометками Сталина.К сожалению, практика массированной лжи работает. И если людям изо дня в день, особенно с применением самых современных технологий, твердить одно и то же, то даже явная ложь постепенно приживается и становится общим местом. Как стало благодаря усилиям соЛЖЕницыных общим местом твердить, что Сталин, дескать, служил партийной номенклатуре, что Сталину милее была власть, чем простые люди.В действительности Сталин собственной жизнью поплатился за то, чтобы наконец отстранить от власти партийную номенклатуру. Мы имеем в виду решение Политбюро от 5 июля 1952 года за №232 «О временном денежном довольствии».По нему уже с 1 августа того же года существенные сокращения выплат были определены членам Политбюро, секретарям ЦК, заместителям председателя Совета Министров, министрам, работникам центрального аппарата и другим категориям лиц. Произошла полная ликвидация пресловутого «конверта» – необлагаемой налогом и партийными взносами доплаты работникам партийного аппарата.Сталин всегда был плоть от плоти простого трудового народа. Что являлось у него не красивой маской, а глубинным содержанием, основанием его личности. Именно он обеспечил золотое содержание рубля и потеснил доллар с его гегемонией. Именно он добился отмены карточек в 1947 году и был инициатором последовательного послевоенного снижения цен.Для сравнения: в Великобритании карточки отменили лишь в 1955 году! Разоренная страшной войной советская экономика, ведомая Сталиным, оказалась эффективнее буржуазной.Сталин в конечном итоге слишком многим оказался неугоден. Он был ненавистен как Западу, который никак не мог простить России ее огромности и могущества, так и собственной номенклатуре, которой он не давал резвиться и обогащаться за счет народа.И однажды роковой удар был нанесен. Теперь опубликованы документы, которые просто вопиют о том, что Сталина просто-напросто отравили весной 1953-го. Тема эта требует отдельного и большого разговора, но можно упомянуть лишь об одной детали.8 ноября 1953 года для создающегося музея И.В. Сталина передано три бутылки из-под минеральной воды, а 9 ноября, всего через день, по акту принято лишь две бутылки. Спрашивается, куда делась третья?И остаток чего в ней можно было обнаружить?В любом случае после устранения Сталина ненавидящая его троцкистско-меньшевистская номенклатура развернулась во всю ширь своей фантазии. С убийства Сталина началось и убийство Советского Союза вместе со всей системой Советской власти.Сейчас уже очевидно, что так называемый «доклад Хрущева на ХХ съезде» был не некой «импровизацией» перепуганного царедворца, а продуманной акцией Запада. Это подтверждает весьма примечательное «предвидение» американской газеты «Нью-Йорк таймс» от 15 февраля 1956 года.Как раз в день открытия съезда газета напечатала: «Несмотря на официальную риторику, ХХ съезд советской партии подведет недвусмысленную черту под сталинским периодом и, скорее всего, обозначит официальный отказ от идеологии и практики сталинизма…»Вот как! В США уже знали, что хрущевский «доклад» готов и о чем он! Члены ЦК и делегаты съезда еще представить себе ничего подобного не могли, а американцы знали, даже в деталях, то, что будет сказано Хрущевым через десять дней.И наверняка чем дальше отходят от нас события Сталинской эпохи, тем больше неожиданных сюрпризов нам суждено узнавать.Неизменной остается лишь любовь Сталина к людям, к тем, ради кого он всю свою жизнь трудился и боролся. Причем, что самое главное, он эту любовь не афишировал и за каждым его чихом не следовал взвод летописцев с фотоаппаратами и диктофонами.Взять хотя бы Бажанова из Тернополя, который пытается подарить Сталину один из своих орденов. Этого человека сталинские СМИ вовсе не сделали героем и даже не пытались на его примере показывать некую «сталинскую человечность». Попросту излишне было ее демонстрировать.Она существовала как непреложная данность. Как то, что никому не нужно было доказывать.Немногие знают историю московских высоток, украшающих столицу. По мнению профессионалов, высотные дома следует рассматривать как один проект, как архитектурный ландшафт, составленный из восьми не одинаковых, но похожих элементов. Такая концепция предполагала наличие только одного автора, только одной творческой личности, принимающей решения. Этим человеком мог быть только И.В. Сталин. Он не был тщеславен, не претендовал на официальное авторство и категорически запрещал предавать огласке обстоятельства своих отношений с архитекторами.Не для рекламы и славы Сталин откликнулся как на письмо фронтовика Безродного («Мною даны указания о немедленной помощи вашей семье. Бейте врага, солдат Безродный. И. Сталин»), который писал о трудностях своей семьи в тылу, так и на десятки и сотни других писем и обращений.Причем почерк у всего этого массового общения был один. Сталин отвечал, помогал, но категорически противился, чтобы эти факты как-либо акцентировались. Иосиф Виссарионович считал их естественными и не стоящими отдельного внимания.Даже будущий актер Евгений Моргунов удостоился личного письма от Сталина. 14-летний Женя с Московского завода «Фрезер» попросился у Сталина в актеры и пожаловался на директора, который не пускает его в искусство. Сказано – сделано. Сталин тут же пишет директору завода: «Направить товарища Моргунова Е.А. в Московский камерный театр в качестве актера вспомогательного состава. Сталин».Сталин в полной мере был народным лидером. К нему обращались за советом, как некогда к Ленину, люди всех возрастов, национальностей, профессий и сословий. И для всех он находил именно те слова, которых ждали.А беспощадным Сталин был прежде всего к себе. И с себя он всегда спрашивал куда строже, чем с горячо любимого им народа. «Я солдата на маршала не меняю» – эта фраза ведь тоже не газетой «Правда» выдумана?!Известно, что у Сталина было два родных сына и один приемный.Все воевали геройски. Яков погиб. У Хрущева – два, и оба изменили Родине. Сын за отца не отвечает. А отец за сына?Потому-то и проваливаются регулярно все эти «десталинизации» и прочие пиар-компании, что нет у них глубокого основания. В основе их – лишь ложь и суесловие.И как ни называй всенародный авторитет «культом личности», толку от таких заклинаний немного. Достаточно поглядеть в окно. Или в зеркало. Это кому как сподручнее.