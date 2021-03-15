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Исповедь лейтенанта морской пехоты США

Исповедь лейтенанта морской пехоты США (1 фото)

Автор:
15 марта 2021 20:49
Метки: СССР   красная армия   сша   
1486
1
"Меня зовут Майкл Фогетти, я – капитан Корпуса морской пехоты США в отставке.

Источник:

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Метки: СССР   красная армия   сша   
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22  комментария
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9k
ГородДомов 3 часа назад
исповедался ?
иди с миром сын мой
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45k
Daniel Rumiantsev 36 минут назад
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481
Seems Good 39 минут назад
Так, может, врет и наша пропаганда о том, что русские спят и видят, как бы уничтожить Америку?..(c)

А что, если это работает в обе стороны?

Да не, бред какой-то
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53
PLATON 45 минут назад
где тут лайк поставить ?
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17k
иванов дмитрий Час назад
В моем детстве были анекдоты
РУССКИЙ-НЕМЕЦ и ПОЛЯК
суть та же.
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5k
zulluz Час назад
сказка же)) ну ведь хорошая сказка!
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6k
Dima 2 часа назад
Я это уже очень давно читал, возможно даже раньше 2012 года )
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13k
Александр 2 часа назад
Боянисто, конечно, лет 5 назад это здесь читал, но... ладно, ведь "хороший "боян" ни разу не "боян"
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13k
Patmaz 2 часа назад
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Я так смотрю, март 2021, слет военных шизофреников
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен KOSTELLO 2 часа назад
Нет, просто кто-то из лайкодрочеров перелогинился...
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
"И ведь никто нам не поверит" (с)

Вот тут ТС прав. Таким дерьмовым материалом все фишки унавожены.
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8k
Караганда 3 часа назад
да у нас капитанов в отставке-инет просто не потянет
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257k
Booharik 3 часа назад
От 2015 года:
Исповедь лейтенанта морской пехоты США
Исповедь лейтенанта морской пехоты США"Меня зовут Майкл Фогетти, я – капитан Корпуса морской пехоты США в отставке. Недавно я увидел в журнале фотографию русского памятника из Трептов-парка в Берлине и вспомнил один из эпизодов своей...


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18+
Исповедь лейтенанта морской пехоты США
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Исповедь капитана морской пехоты США
Исповедь капитана морской пехоты СШАМеня зовут Майкл Фогетти, я капитан Корпуса Морской пехоты* США в отставке. Недавно я увидел в журнале, фотографию русского памятника из Трептов-парка* в Берлине и вспомнил один из эпизодов своей...
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17k
Anna Booharik 2 часа назад
а от 16-го года, что там на 18+?
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257k
Booharik Anna 2 часа назад
Ничего.
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3k
Tuskub 3 часа назад
Все хорошо, но прямая ссылка будет?
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9k
Schandmaul Tuskub 3 часа назад
на что? эта шляпа кружит по сети уже лет пятнадцать
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3k
Tuskub Schandmaul 3 часа назад
...ну автор же о чем-то думает?*-))
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1k
Chris Taylor Tuskub 3 часа назад
аффтар и есть Tankist
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17k
Андрей Иванов Tuskub 2 часа назад
Без проблем

https://yandex.ru/maps/org/treptov_park/51965400109/?ll=13.470429,52.488168&source=wizbiz_new_text_single&z=18https://yandex.ru/maps/org/treptov_park/51965400109/?ll=13.470429,52.488168&source=wizbiz_new_text_single&z=18
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Tuskub 2 часа назад
Думает?
Уверены?
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