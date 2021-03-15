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"Да мы все вместе взятые не стоим двоих этих русских !!!"

"Да мы все вместе взятые не стоим двоих этих русских !!!" (1 фото)

Автор:
15 марта 2021 16:22
Метки: СССР   вов   герои   
1367
1
Записи из дневника немецкого солдата, погибшего под Сталинградом.

Источник:

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Метки: СССР   вов   герои   
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45k
noName 3 часа назад
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3k
Ваник 22 минуты назад
Как полное имя солдата ? Каким образом солдат группы армий Север оказался в Сталинграде?
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4k
TirAn Час назад
с 22 июня 1941 года все немцы стали врагами и подлежали уничтожению.
Захотели они стать удобрением, стали. Надо было помнить Бисмарка
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1k
Chris Taylor Час назад
Солдаты обсуждали, какой вообще был смысл русским занимать оборону на этой высотке, которую можно было обойти со всех сторон и их позиция была ничем не защищена. - ?
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23k
Е-Лена 2 часа назад
Низкий поклон великим нашим предкам...
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46k
Albert GER 2 часа назад
Нисколько не умаляя героизма советских солдат.

За слова" мы проиграли войну " Хьюго был бы расстрелян или штрафбат в лучшем случае. Да ещё при офицерах. В немецкой армии была железная палочная дисциплина. Только засчет этого функционирует слаженное действие в боевых условиях.
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936
Oldman Albert GER 2 часа назад
"Он вполголоса, так, чтобы не слышали остальные, сквозь зубы буквально прорычал мне: "Идиоты?! Да мы все вместе взятые не стоим двоих этих русских! Запомни, сопляк! Война в России нами уже проиграна!".
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46k
Albert GER Oldman 2 часа назад
Как говорил партайгеноссе Мюллер:
То што знают двое, знает каждая свинья.
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20k
hebpat Albert GER Час назад
а когда погнали их назад ха немецкими частями и фашистским стройбатом стояли СС-маны с пулемётами, но они всё равно драпали к мутер и киндер
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46k
Albert GER hebpat 20 минут назад
Не знаю бежали ли штрафники.
Я лет 20 назад читал воспоминания немецкого штрафбатовца.
За пулемёты не помню, но там было шо ПОСЛЕ боя расстреляли его друга,
За то шо он медленно по окопу бежал по мнению такого же пожаловавшегося штрафника. Офигеть! Стреляли офицеры тут же на месте как свиней. Поблажек по ранению не было. Полученный срок после ранения назад досиживать. В общем - до смерти.
Самый страшный замес когда штрафники против штрафников стояли.
Остальное выжить можно.
Больше не помню.
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3k
Сергей 2 часа назад
Хьюго был не дурак...
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