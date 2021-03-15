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Вы просто совсем не знаете русских

Вы просто совсем не знаете русских (1 фото)

Автор:
15 марта 2021 07:55
Метки: СССР   вов   герои   
1516
1
Курка, млеко, яйки... Все помнят эти слова из фильмов про фашистов. А я вспоминаю рассказ бабушки , как все это повторилось в конце войны, но немного по-другому.

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Метки: СССР   вов   герои   
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29k
KiploksAKS 3 часа назад
Вот только не надр путать сдавшегося врага с наглым предателем.
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Юрий Час назад

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