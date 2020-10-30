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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
30 октября 2020 19:26
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4k
Тундра Константин Константинов 2 часа назад
Пол-Сибири так говорит. И ничё...
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13k
glaurunk Константин Константинов Час назад
русско-украинский суржик. он не только на Кубани в ходу
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445k
Alexey Berestenko Константин Константинов 2 часа назад
Суржик?
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3k
Абадонна Alexey Berestenko 2 часа назад
Балачка
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1k
Blin_na_lopate Alexey Berestenko 2 часа назад
Українські слова написані російською мовою.
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11k
Вася Александрович Константин Константинов 2 часа назад
Во многих южных регионах так говорят.
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33k
Const Константин Константинов 2 часа назад
У нас тоже так говорили. Половину этих слов я и щас употребляю.
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Константин Константинов

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