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Английские ученые на 350 000 человек попытались узнать сроки жизни коронавиру...

Английские ученые на 350 000 человек попытались узнать сроки жизни коронавиру...

Автор:
30 октября 2020 14:38
7
Английские ученые на 350 000 человек попытались узнать сроки жизни коронавирусных антител у переболевших. У них получилось около трех месяцев. Американцы также провели исследование, у них получилось побольше, до 6 месяцев. Можно предположить, что истина, как обычно, где-то посередине.
Теперь вакцина ( которая как бы есть, но ее как бы нет, но мы не страна бензоколонка)
Насколько понимаю, вакцинирование есть заражение пациента ,посредством чего организм вырабатывает антитела, способные противостоять конкретной болезни. Непонятно иное, получается, что в лучшем случае ( удачная вакцина ) , прививку надо делать каждые три месяца, поскольку антитела за этот срок предположительно спрыгнут с процесса. Пока данный вопрос у властей и изобретателей вакцины вроде как не обсуждался, возможно ход не дошел, возможно не думали в эту сторону, но логика подсказывает, что косяк возможен. И вот вопрос то ли это вакцинирование - новый бизнес проект куда можно схлопывать лишнюю денежную массу по круче любых IT решений и мировых войн. Толи суть всем занести какого то троянского коня в организм, для дальнейшей его активации в случае необходимости.

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владимир сидорский valerikmosk 7 часов назад
Валерикмоск! Я вам советую побольше доверять английским ученым!
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valerikmosk Автор поста владимир сидорский 7 часов назад
Человек там буквы не про это напечатаны.
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77k
Nobby valerikmosk 5 часов назад
Необязательно после того, как специфические антитела перестают обнаруживаться, человек так же уязвим для возбудителя инфекции. Они могут годами после этого очень оперативно вырабатываться при шухере, позволяя человеку не болеть либо болеть в лёгкой форме. Но это будет известно через годы.
Недаром нормальные вакцины делают и тестируют годами.
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61k
Gogaren_3Meu valerikmosk 6 часов назад
>>Насколько понимаю, вакцинирование есть заражение пациента

Почти так. Вакцина, разработанная в Гамалеи, является векторной, т.е. "заражение" идёт не коронавирусом, а безопасным для человека аденовирусом из генома которого удалена часть, отвечающая за заражение и размножение, и добавлена часть генома COVID-19, отвечающая за выработку антител. Таким образом получается, что организм на клеточном уровне заражается безопасным вирусом, против которого организм бороться не будет и который будет в нём жить достаточно долго и вырабатывать антитела к опасному вирусу. Поэтому по прогнозам от этой прививки антитела будут держаться на нужном уровне 1-2 года
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1k
valerikmosk Автор поста Gogaren_3Meu 5 часов назад
Я бы не хотел вдаваться политику, но все же придётся. Те люди которые транслируют данные из Гамалеи не могут вызывать доверия. То что вы написали активно продвигает и наш и президент. Но вот только незадача, он уже не один раз попадался на откровенной лжи. Стратегия 2010, 2020, пенсионная реформа, в крыму нет военных, отмена льгот военным для улучшения их материального положения и куча всего. Опять же, я не про политику я про доверие. Почему сейчас им так же просто не обмануть ???? Ввиду того что в дискуссиях на фишках принято оппонентов унижать и оскорблять, я бы не хотел ругани. Я уважаю вашу точку зрения, но факты что вижу я не дают мне возможности с вами согласиться.
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61k
Gogaren_3Meu valerikmosk 5 часов назад
Что бы бредите? При чём тут президент? Это Путин что ли придумал принцип действия векторной вакцины?
Мне, например, то, чем отличаются разные виды вакцин и принципы их действия объяснила моя мама - эпидемиолог с 50-летним стажем. Хотя, в принципе, любой человек может найти ту же инфу просто потратив 5 мин на поиск в интернете.
Вы ещё приплетите сюда вышки 5G и шапочки из фольги...
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1k
valerikmosk Автор поста Gogaren_3Meu 2 часа назад
Да откуда вы знаете сделали ли они то что заявляют или просто обманывают? Ваша мама ни при чем, я уверен она замечательный человек. Не понял про бред, фольгу и 5g
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61k
Gogaren_3Meu valerikmosk 57 минут назад
мда, я действительно ошибся... у вас не бред, у вас параноидальный бред
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63k
Василий Птючевич Кадаф valerikmosk 7 часов назад
Логичнее ,, троянский конь" .
Фактов по короне меньше чем по птичьему гриппу.
Как всегда победило активное меньшинство.
Кричат со всех утюгов про страсти мордасти.
Но циники не верят.
А вот запуск трояна и потом включение реально может морги переполнить.
- а мы вам говорили...
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22k
Master Sсheduled Василий Птючевич Кадаф 6 часов назад
Для трояна слишком сложная схема. Объяви обязательнрое вакцинирование под угрозой штрафа и все привьются как миленькие. А переполнить морги тоже есть наработки наверное.
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63k
Василий Птючевич Кадаф Master Sсheduled 6 часов назад
Ну может бабла просто поднять на ,, вакцине"
,, Провели исследование" ....
350 тысяч.
Представьте масштабы в такой короткий срок.
,, Исчезает через пол года"....
Сколько времени с Уханя прошло?
Когда они это все успели?
Если писали корону на каждый понос , то ясно шо он исчез , этот антител)))))
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22k
Master Sсheduled Василий Птючевич Кадаф 6 часов назад
На это уровне бабки не "поднимают", а эмитируют или перенаправляют потоки.

А так да, очень похоже на аферу только не понятно как сразу по всему миру и, главное, зачем.
Возможно, это не одна афера, а несколько. Запустили вирус, потом оказалось что не учтены интересы тех, чьи интересы надо учитывать.
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25k
Dobrosvet valerikmosk 7 часов назад
когда я в больнице лежал в сентябре, у нас в палате были люди с короновирусом, переболевшие им в апреле-мае и заразившиеся повторно.
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1k
valerikmosk Автор поста Dobrosvet 7 часов назад
Ну вот про то и штука. Получается что с вакциной всех как на наркоту подсадят. Это не утверждение, а предположение.
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61k
Gogaren_3Meu Dobrosvet 6 часов назад
во всем мире зарегистрирован только один случай повторного заражения ковидом и тот недостоверный
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2k
Филимон valerikmosk 6 часов назад
Не пробовали включать голову? Да и выше человек описал Вам принцип действия вакцины. Тоже самое и с гриппом. Все вакцины призваны вырабатывать антитела гораздо дольше, чем те вырабатываются и сохраняются после того, как организм непосредственно переболел чем-либо.
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Nobby Dobrosvet 5 часов назад
Свистите.
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valerikmosk

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