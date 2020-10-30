Английские ученые на 350 000 человек попытались узнать сроки жизни коронавиру...

Английские ученые на 350 000 человек попытались узнать сроки жизни коронавирусных антител у переболевших. У них получилось около трех месяцев. Американцы также провели исследование, у них получилось побольше, до 6 месяцев. Можно предположить, что истина, как обычно, где-то посередине.

Теперь вакцина ( которая как бы есть, но ее как бы нет, но мы не страна бензоколонка)

Насколько понимаю, вакцинирование есть заражение пациента ,посредством чего организм вырабатывает антитела, способные противостоять конкретной болезни. Непонятно иное, получается, что в лучшем случае ( удачная вакцина ) , прививку надо делать каждые три месяца, поскольку антитела за этот срок предположительно спрыгнут с процесса. Пока данный вопрос у властей и изобретателей вакцины вроде как не обсуждался, возможно ход не дошел, возможно не думали в эту сторону, но логика подсказывает, что косяк возможен. И вот вопрос то ли это вакцинирование - новый бизнес проект куда можно схлопывать лишнюю денежную массу по круче любых IT решений и мировых войн. Толи суть всем занести какого то троянского коня в организм, для дальнейшей его активации в случае необходимости.