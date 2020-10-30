Английские ученые на 350 000 человек попытались узнать сроки жизни коронавиру...

Английские ученые на 350 000 человек попытались узнать сроки жизни коронавирусных антител у переболевших. У них получилось около трех месяцев. Американцы также провели исследование, у них получилось побольше, до 6 месяцев. Можно предположить, что истина, как обычно, где-то посередине.
Теперь вакцина ( которая как бы есть, но ее как бы нет, но мы не страна бензоколонка)
Насколько понимаю, вакцинирование есть заражение пациента ,посредством чего организм вырабатывает антитела, способные противостоять конкретной болезни. Непонятно иное, получается, что в лучшем случае ( удачная вакцина ) , прививку надо делать каждые три месяца, поскольку антитела за этот срок предположительно спрыгнут с процесса. Пока данный вопрос у властей и изобретателей вакцины вроде как не обсуждался, возможно ход не дошел, возможно не думали в эту сторону, но логика подсказывает, что косяк возможен. И вот вопрос то ли это вакцинирование - новый бизнес проект куда можно схлопывать лишнюю денежную массу по круче любых IT решений и мировых войн. Толи суть всем занести какого то троянского коня в организм, для дальнейшей его активации в случае необходимости.
Теперь вакцина ( которая как бы есть, но ее как бы нет, но мы не страна бензоколонка)
Насколько понимаю, вакцинирование есть заражение пациента ,посредством чего организм вырабатывает антитела, способные противостоять конкретной болезни. Непонятно иное, получается, что в лучшем случае ( удачная вакцина ) , прививку надо делать каждые три месяца, поскольку антитела за этот срок предположительно спрыгнут с процесса. Пока данный вопрос у властей и изобретателей вакцины вроде как не обсуждался, возможно ход не дошел, возможно не думали в эту сторону, но логика подсказывает, что косяк возможен. И вот вопрос то ли это вакцинирование - новый бизнес проект куда можно схлопывать лишнюю денежную массу по круче любых IT решений и мировых войн. Толи суть всем занести какого то троянского коня в организм, для дальнейшей его активации в случае необходимости.
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Недаром нормальные вакцины делают и тестируют годами.
Почти так. Вакцина, разработанная в Гамалеи, является векторной, т.е. "заражение" идёт не коронавирусом, а безопасным для человека аденовирусом из генома которого удалена часть, отвечающая за заражение и размножение, и добавлена часть генома COVID-19, отвечающая за выработку антител. Таким образом получается, что организм на клеточном уровне заражается безопасным вирусом, против которого организм бороться не будет и который будет в нём жить достаточно долго и вырабатывать антитела к опасному вирусу. Поэтому по прогнозам от этой прививки антитела будут держаться на нужном уровне 1-2 года
Мне, например, то, чем отличаются разные виды вакцин и принципы их действия объяснила моя мама - эпидемиолог с 50-летним стажем. Хотя, в принципе, любой человек может найти ту же инфу просто потратив 5 мин на поиск в интернете.
Вы ещё приплетите сюда вышки 5G и шапочки из фольги...
Фактов по короне меньше чем по птичьему гриппу.
Как всегда победило активное меньшинство.
Кричат со всех утюгов про страсти мордасти.
Но циники не верят.
А вот запуск трояна и потом включение реально может морги переполнить.
- а мы вам говорили...
,, Провели исследование" ....
350 тысяч.
Представьте масштабы в такой короткий срок.
,, Исчезает через пол года"....
Сколько времени с Уханя прошло?
Когда они это все успели?
Если писали корону на каждый понос , то ясно шо он исчез , этот антител)))))
А так да, очень похоже на аферу только не понятно как сразу по всему миру и, главное, зачем.
Возможно, это не одна афера, а несколько. Запустили вирус, потом оказалось что не учтены интересы тех, чьи интересы надо учитывать.