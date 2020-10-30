Приключения китайца в России.
Взято из блога "Китай наизнанку"
Не секрет, что многие китайцы, которые жили в Москве и обеспечивали работу всех карго, уехали домой в начале 2020. Вчера поговорил с одним из таких, спросил, как жилось в Москве? Денег много уходило? На квартиру говорит — да, на еду же почти ничего не тратил. Как же так?...
Записал несколько «уроков выживания» и кулинарных историй с его слов, о легкости и первых трудностях при составлении своего рациона.
Случай 1
Ремарка: мясо в Китае стоит очень дорого, ну например, килограмм говядины без костей — это 100 юаней (1180 руб) минимум. С курицей и прочим мясом дела обстоят примерно также.
Ходил, говорит, на обычный рынок мяса и овощей. Мясо вырезку взглядом провожал, думал дорого. Увидел знакомое мясо с костями, подошёл, спросил цену — 50 руб/кг! Супер! Давайте два килограмма — халява.
Продавец взвешивает, спрашивает: «А какой породы у вас собака?»
— Нет у меня собаки, — отвечает китаец
— Китаец?
— Да
— Приятного аппетита, приходите ещё, кости всегда в наличии, не берет никто, для друзей может побольше возьмёте?
Так я нашёл источник почти бесплатного мяса для супов ну и как мы любим — погрызть косточку.
Случай 2
Однажды на том рынке увидел под прилавком целую голову свиньи. Знаете сколько в ней мяса? А ещё ведь мозги! Спросил цену.
Продавщица удивленно переспросила
— Цена? А вы хотите голову забрать? Забирайте бесплатно. Это на выброс у нас.
Голову забрал. Ел неделю. С тех пор «кости для собак» не брал, просто искал голову свиньи, засовывал в холодильник и ел потихоньку. Бесплатно! Представляете?
Случай 3
Пришел в магазин за солью. Русский знал еще плохо. Смотрю пачка стоит красно-оранжевая — вроде написано «соль».
Взял. В суп добавил. Пробую, фигня какая-то. Не соленое. Ещё добавил. И ещё. Оказалось соду купил! Названия то похожи, соль — сода. Усвоил урок.
Случай 4
Впервые попробовал пельмени с майонезом. Майонез в Китае считается соусом для фруктовых салатов, нарежешь яблоки, апельсины, груши — майонезом заправишь, вкуснотища. А вот с пельменями майонез есть никогда никому и в голову не приходит.
Читать по-русски не умею. Спрашиваю у русских товарищей: Как спросить этот соус для пельменей?
Сто раз мне сказали слово «майонез», я так и не смог научиться выговаривать. В сотый раз спрашиваю — как??? Да соус для пельменей, бл#ть! — отвечают русские товарищи.
В магазине подхожу к сотруднику, половину слов сразу забыл.
— Что хотели?
— ... Соус бл#ть! (Ну что запомнилось)
Указала сходу на майонез. Так и ходил в тот магазин
— Вам соус, бл#ть?
— Да, соус, бл#ть.
Через какое-то время понял, было стыдно.
Случай 5
История про сигареты.
Ремарка, все сигареты в Китае крепкие. Нет такого понятия, как легкая сигарета (за редким исключением). Во всех 1 мг никотин 1 мг смола — к этому все привыкли. Чем дороже сигареты, тем там больше этого дерьма.
В России купил парламент легкие, ну, дорогие же. Значит хорошие. Покурил — не то. Воздухом как будто в центре Пекина вышел подышать. Начал смотреть состав.
В итоге, перешел на «Петр» черные - дешевле, с одной стороны, и вкус на китайские крепкие сигареты похож.
Взято из блога "Китай наизнанку"
Не секрет, что многие китайцы, которые жили в Москве и обеспечивали работу всех карго, уехали домой в начале 2020. Вчера поговорил с одним из таких, спросил, как жилось в Москве? Денег много уходило? На квартиру говорит — да, на еду же почти ничего не тратил. Как же так?...
Записал несколько «уроков выживания» и кулинарных историй с его слов, о легкости и первых трудностях при составлении своего рациона.
Случай 1
Ремарка: мясо в Китае стоит очень дорого, ну например, килограмм говядины без костей — это 100 юаней (1180 руб) минимум. С курицей и прочим мясом дела обстоят примерно также.
Ходил, говорит, на обычный рынок мяса и овощей. Мясо вырезку взглядом провожал, думал дорого. Увидел знакомое мясо с костями, подошёл, спросил цену — 50 руб/кг! Супер! Давайте два килограмма — халява.
Продавец взвешивает, спрашивает: «А какой породы у вас собака?»
— Нет у меня собаки, — отвечает китаец
— Китаец?
— Да
— Приятного аппетита, приходите ещё, кости всегда в наличии, не берет никто, для друзей может побольше возьмёте?
Так я нашёл источник почти бесплатного мяса для супов ну и как мы любим — погрызть косточку.
Случай 2
Однажды на том рынке увидел под прилавком целую голову свиньи. Знаете сколько в ней мяса? А ещё ведь мозги! Спросил цену.
Продавщица удивленно переспросила
— Цена? А вы хотите голову забрать? Забирайте бесплатно. Это на выброс у нас.
Голову забрал. Ел неделю. С тех пор «кости для собак» не брал, просто искал голову свиньи, засовывал в холодильник и ел потихоньку. Бесплатно! Представляете?
Случай 3
Пришел в магазин за солью. Русский знал еще плохо. Смотрю пачка стоит красно-оранжевая — вроде написано «соль».
Взял. В суп добавил. Пробую, фигня какая-то. Не соленое. Ещё добавил. И ещё. Оказалось соду купил! Названия то похожи, соль — сода. Усвоил урок.
Случай 4
Впервые попробовал пельмени с майонезом. Майонез в Китае считается соусом для фруктовых салатов, нарежешь яблоки, апельсины, груши — майонезом заправишь, вкуснотища. А вот с пельменями майонез есть никогда никому и в голову не приходит.
Читать по-русски не умею. Спрашиваю у русских товарищей: Как спросить этот соус для пельменей?
Сто раз мне сказали слово «майонез», я так и не смог научиться выговаривать. В сотый раз спрашиваю — как??? Да соус для пельменей, бл#ть! — отвечают русские товарищи.
В магазине подхожу к сотруднику, половину слов сразу забыл.
— Что хотели?
— ... Соус бл#ть! (Ну что запомнилось)
Указала сходу на майонез. Так и ходил в тот магазин
— Вам соус, бл#ть?
— Да, соус, бл#ть.
Через какое-то время понял, было стыдно.
Случай 5
История про сигареты.
Ремарка, все сигареты в Китае крепкие. Нет такого понятия, как легкая сигарета (за редким исключением). Во всех 1 мг никотин 1 мг смола — к этому все привыкли. Чем дороже сигареты, тем там больше этого дерьма.
В России купил парламент легкие, ну, дорогие же. Значит хорошие. Покурил — не то. Воздухом как будто в центре Пекина вышел подышать. Начал смотреть состав.
В итоге, перешел на «Петр» черные - дешевле, с одной стороны, и вкус на китайские крепкие сигареты похож.
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Вот это: "обеспечивали работу всех карго" грустно, конечно.
а болг "Китай наизнанку" ведёт наш чувак с Урала, который 5 лет уже, как уехал на ПМЖ в Китай и занимается поставками всего китайского в Россию, очень интересно пишет и про бытовуху, и про бизнес - на яндекс-дзене, в инстаграме
Да и у нас в городишке далеко не все 40-летние таким заморачиваются.