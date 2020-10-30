Приключения китайца в России.

Взято из блога "Китай наизнанку"

Не секрет, что многие китайцы, которые жили в Москве и обеспечивали работу всех карго, уехали домой в начале 2020. Вчера поговорил с одним из таких, спросил, как жилось в Москве? Денег много уходило? На квартиру говорит — да, на еду же почти ничего не тратил. Как же так?...

Записал несколько «уроков выживания» и кулинарных историй с его слов, о легкости и первых трудностях при составлении своего рациона.

Случай 1

Ремарка: мясо в Китае стоит очень дорого, ну например, килограмм говядины без костей — это 100 юаней (1180 руб) минимум. С курицей и прочим мясом дела обстоят примерно также.

Ходил, говорит, на обычный рынок мяса и овощей. Мясо вырезку взглядом провожал, думал дорого. Увидел знакомое мясо с костями, подошёл, спросил цену — 50 руб/кг! Супер! Давайте два килограмма — халява.

Продавец взвешивает, спрашивает: «А какой породы у вас собака?»

— Нет у меня собаки, — отвечает китаец

— Китаец?

— Да

— Приятного аппетита, приходите ещё, кости всегда в наличии, не берет никто, для друзей может побольше возьмёте?

Так я нашёл источник почти бесплатного мяса для супов ну и как мы любим — погрызть косточку.

Случай 2

Однажды на том рынке увидел под прилавком целую голову свиньи. Знаете сколько в ней мяса? А ещё ведь мозги! Спросил цену.

Продавщица удивленно переспросила

— Цена? А вы хотите голову забрать? Забирайте бесплатно. Это на выброс у нас.

Голову забрал. Ел неделю. С тех пор «кости для собак» не брал, просто искал голову свиньи, засовывал в холодильник и ел потихоньку. Бесплатно! Представляете?

Случай 3

Пришел в магазин за солью. Русский знал еще плохо. Смотрю пачка стоит красно-оранжевая — вроде написано «соль».

Взял. В суп добавил. Пробую, фигня какая-то. Не соленое. Ещё добавил. И ещё. Оказалось соду купил! Названия то похожи, соль — сода. Усвоил урок.

Случай 4

Впервые попробовал пельмени с майонезом. Майонез в Китае считается соусом для фруктовых салатов, нарежешь яблоки, апельсины, груши — майонезом заправишь, вкуснотища. А вот с пельменями майонез есть никогда никому и в голову не приходит.

Читать по-русски не умею. Спрашиваю у русских товарищей: Как спросить этот соус для пельменей?

Сто раз мне сказали слово «майонез», я так и не смог научиться выговаривать. В сотый раз спрашиваю — как??? Да соус для пельменей, бл#ть! — отвечают русские товарищи.

В магазине подхожу к сотруднику, половину слов сразу забыл.

— Что хотели?

— ... Соус бл#ть! (Ну что запомнилось)

Указала сходу на майонез. Так и ходил в тот магазин

— Вам соус, бл#ть?

— Да, соус, бл#ть.

Через какое-то время понял, было стыдно.

Случай 5

История про сигареты.

Ремарка, все сигареты в Китае крепкие. Нет такого понятия, как легкая сигарета (за редким исключением). Во всех 1 мг никотин 1 мг смола — к этому все привыкли. Чем дороже сигареты, тем там больше этого дерьма.

В России купил парламент легкие, ну, дорогие же. Значит хорошие. Покурил — не то. Воздухом как будто в центре Пекина вышел подышать. Начал смотреть состав.

В итоге, перешел на «Петр» черные - дешевле, с одной стороны, и вкус на китайские крепкие сигареты похож.