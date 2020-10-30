Снял опалубку и понял, что вместо фундамента под баню получился ДОТ.

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник... Переписка начальника со своим бывшим сотрудником Переписка начальника со своим бывшим сотрудником "Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на улицы городов "Ислам, вон из Европы!": после теракта в церкви французы вышли на... Изобретательные негодяи, живущие в 3020 году, пока мы все живём в 2020 Изобретательные негодяи, живущие в 3020 году, пока мы все живём в 2020 Компании РФ в условиях кризиса решили сэкономит на персонале Компании РФ в условиях кризиса решили сэкономит на персонале Мифы,&nbsp;легенды и мистификации: разоблачаем популярные «исторические» фото и&nbsp;факты Мифы, легенды и мистификации: разоблачаем популярные... В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и испытал прелести госмедицины "Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и испытал... К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся помощником губернатора и гнобил чиновников К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся... История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака? История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака? Ретро фотографии Ретро фотографии Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области 10 экстремальных моментов, из-за которых у вас подскочит уровень адреналина 10 экстремальных моментов, из-за которых у вас подскочит уровень... Гусь и питбуль устроили забавный поединок в искусственном водоеме Гусь и питбуль устроили забавный поединок в искусственном водоеме Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно сдержать улыбку Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно... В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел полиции с "коктейлем Молотова" и ножом В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел... "Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью "Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью
Новое > Солянка 
Снял опалубку и понял, что вместо фундамента под баню получился ДОТ

Снял опалубку и понял, что вместо фундамента под баню получился ДОТ (1 фото)

Автор:
30 октября 2020 05:42
15
1
Снял опалубку и понял, что вместо фундамента под баню получился ДОТ.

Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Тундра Зеленоградец 14 часов назад
А у меня по-скромному

А у меня по-скромному
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
A5566 Зеленоградец 13 часов назад
Землянку рядом надо делать. И... консерваторию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
815
Зеленоградец Автор поста A5566 11 часов назад
Зачем землянку? Под основным домом почти докопал бункер высотой два метра, если получится буду делать еще -1 этаж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
A5566 Зеленоградец 10 часов назад
Не переусердствуйте.
По нормам достаточно 30-40 м2 на 1 человека.
И всем самостройщикам рекомендую зайти на форумхаус и сначала прочитать рекомендации.
А землянка для охранников консерватории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
815
Зеленоградец Автор поста A5566 9 часов назад
У мну там хранилище, заложен виноградник, где то же должно вино выстаиваться, правда с таким количеством моих друзей, чувствую выстаиваться будет нечему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
505
wladimirb Зеленоградец 14 часов назад
Это же хорошо, иметь ДОТ под баней в лесу! Так, на всякий случай. Зная историю нашей страны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Игорь Ф. wladimirb 10 часов назад
да, не помешает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Evgeniy Kharitonov Зеленоградец 14 часов назад
Мы ж тебе сразу говорили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Вырезано цензурой Зеленоградец 15 часов назад
2020й год на дворе. Ты будешь последним из выживших.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
АрлеКин Зеленоградец 16 часов назад
Прикольно ))
А мухоморы там произрастают ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
815
Зеленоградец Автор поста АрлеКин 16 часов назад
Конечно, еще и силоцибиновые грибы водятся, супруга пошла грибы собирать, через полчаса принесла рюкзак и два мешка. Обрабатывала три дня потом, солила, мариновала, сушила. После этого по грибы ходить перестала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
АрлеКин Зеленоградец 15 часов назад
Баня это круто

Эх..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Зеленоградец
Любитель путешествий
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

815



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с этим чувством?
3
117
Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с этим чувством?
Подростка, угомонившего пьяного полицейского, отправили под домашний арест: видео
0
163
Подростка, угомонившего пьяного полицейского, отправили под домашний арест: видео
﻿
Набирающие популярность
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
4
76
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
62-летняя Мадонна не теряет зря времени с юным бойфрендом
0
32
62-летняя Мадонна не теряет зря времени с юным бойфрендом
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео)
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#авария#разное#СССР#дети#позитив#франция#девушки
#факты#животные#интересное#кино#авто авария#фильм#коты#полиция#пандемия#картинки
#юмор#прикол#дтп#россия#в мире#топ#подборка#собака#Душевное#китай

На что жалуетесь?

Вернуться