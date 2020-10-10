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Достопримечательности нашего края

Достопримечательности нашего края (5 фото)

Автор:
10 октября 2020 18:07
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Достопримечательности нашего края.
Шерегеш.
Поклонный Крест на горе Курган. Крест был установлен еще в 2001 году. Его высота составляет 15 метров, а вес целых 7 тонн. Установку креста приурочили к празднованию 2000-летия Рождества Христова.
Крест является одной из достопримечательностей края, и его посещают многие обзорные экскурсии.
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Степан Козин he_he 3 часа назад
21-й век на дворе... Достопримечательность края - железный крест. Ох*енно...
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21k
Dobry vojak Svejk he_he Полчаса назад
А зачем кресту кресты?
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20k
he_he Автор поста Dobry vojak Svejk Полчаса назад
История умалчивает.
А я неверующий, не вникал.
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21k
Dobry vojak Svejk he_he 24 минуты назад
Тогда вопрос про кресты, которых нет на крестах, которые есть на кресте - отпадает сам собой... )))
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6k
Puans-on he_he 42 минуты назад
Шрайка вспомнил.
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1k
valerikmosk he_he 3 часа назад
Много народа поклоняется ?
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he_he Автор поста valerikmosk 3 часа назад
Туристы- бесконечно. Можешь загуглить, хотя движуху народа там и по выложенным мною фото видно.
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he_he

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