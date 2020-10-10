Достопримечательности нашего края.
Шерегеш.
Поклонный Крест на горе Курган. Крест был установлен еще в 2001 году. Его высота составляет 15 метров, а вес целых 7 тонн. Установку креста приурочили к празднованию 2000-летия Рождества Христова.
Крест является одной из достопримечательностей края, и его посещают многие обзорные экскурсии.
Шерегеш.
Поклонный Крест на горе Курган. Крест был установлен еще в 2001 году. Его высота составляет 15 метров, а вес целых 7 тонн. Установку креста приурочили к празднованию 2000-летия Рождества Христова.
Крест является одной из достопримечательностей края, и его посещают многие обзорные экскурсии.
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А я неверующий, не вникал.