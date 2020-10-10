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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
10 октября 2020 17:47
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5k
Юрий Oleg 4 часа назад
Солянка от 10.10.2020
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4k
AMD Oleg 4 часа назад
дед, вейп еще возми
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Александр Васькин Oleg 5 часов назад
Я только в 44 года понял смысл этой сказки. Автор, +100500
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73k
Иван Иванов Александр Васькин 4 часа назад
Поздравляю. Значит скоро поймешь, что таких не существует.
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dimitr Иван Иванов 4 часа назад
Существуют))
Другой вопрос, что не все способны это понять.
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Иван Иванов dimitr 4 часа назад
Это как с пословицей: Хорошо там, где нас нет.
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14k
dimitr Иван Иванов 4 часа назад
Стандартный ответ на эту фразу - да, там где вас нет.
А если серьезно, то это везение, конечно, и ежедневный труд.
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Oleg
Родился в СССР (кишинёв)
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