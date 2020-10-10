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Dobrosvet
Теперь сам могу погулять и пофоткатьчуток соседние дворы
(4 фото)
Автор:
Dobrosvet
10 октября 2020 16:46
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4
Теперь сам могу погулять и пофоткатьчуток соседние дворы
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комментариев
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he_he
Dobrosvet
5 часов назад
Я тоже люблю свой город.
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Вольный Мамонт.
Dobrosvet
4 часа назад
Вот блин. Раз десять писал коментарий,
потом стирал его. То пошло, то не смешно.
Так что останешся без коментариев!!!
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22k
Dobrosvet
Автор поста
Вольный Мамонт.
4 часа назад
Старался и то хорошо...
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66k
Весёлый Пессимист
Dobrosvet
5 часов назад
По району можешь поездить...
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22k
Dobrosvet
Автор поста
Весёлый Пессимист
5 часов назад
Пока не рискую. Дыхалку ещё не восстановил. Если успею до заморозков , то через пару недель покатаюсь до парка или до дачи.
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