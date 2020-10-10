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@1335707

@1335707 (1 фото)

Автор:
10 октября 2020 16:03
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1
@1335707
Друг лепил,а я раскрашивал)))
Иван Алябьев.

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11  комментариев
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45k
batyakr собака сутулая 6 часов назад
Мужик, которого секут на Клеймана похож... вроде...
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12k
glaurunk собака сутулая 5 часов назад
если наказующий стоит, то наказуемый должен быть на возвышении (лавочке), если наказуемый на полу, то наказующий стоит на коленях
если наказующий стоит, то наказуемый должен быть на возвышении (лавочке), если наказуемый на полу, то наказующий стоит на коленях
если наказующий стоит, то наказуемый должен быть на возвышении (лавочке), если наказуемый на полу, то наказующий стоит на коленях
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100k
собака сутулая Автор поста glaurunk 5 часов назад
ой спасибо)))сейчас вернусь в тот пост на соседнем ресурсе и запилю туда твой коммент,пусть теперь знают как надо))
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12k
glaurunk собака сутулая 5 часов назад
да пустяки. обратил внимание, что человеку с розгами не совсем удобно и решил проверить в интернете. а картин оказалось много - тема животрепещущая
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32k
Дворняга 6 часов назад
А нефиг барщину прогуливать!
Хорошая работа,
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51k
Владимир Боровков собака сутулая 6 часов назад
это сфё от недоепа, дама
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100k
собака сутулая Автор поста Владимир Боровков 6 часов назад
@1335707
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51k
Владимир Боровков собака сутулая 5 часов назад
Сударыня!.. (Все. Дальше нецензурно.)
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4k
shelezyaka собака сутулая 6 часов назад
Красиво, но чёт мужики на комиссаров смахивают, случайно ли?
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9k
fire fly shelezyaka 6 часов назад
При как ты говоришь комиссарах порка как раз была отменена. А вот по результатам призыва на 1 мировую войну было установлено что 25% имели следы побоев и порок на спине и других частях тела. Как после революции писали, Николай второй выпорол Россию и она ему этого не простила. Интересуйся историей, наш недалекий дружок, а то так и будешь с лапшой на ушах жить.
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714
нук fire fly 5 часов назад
Надеюсь, что и ещё одному, что на Николая похож, тоже не просится!
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собака сутулая

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