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Моховик каштановый, польский гриб

Моховик каштановый, польский гриб (1 фото)

Автор:
10 октября 2020 15:18
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Моховик каштановый, польский гриб.

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FAITER KiploksAKS 7 часов назад
исходя из исторических событий, надо бы ему РУССКИМ кирзачОм ему по харе пнуть!!! трижды!!!
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20k
АрлеКин FAITER 7 часов назад
Моховик каштановый, польский гриб
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100k
собака сутулая KiploksAKS 7 часов назад
Недавно смотрела польский фильм "След зверя"
-Союз сборщиков грибов?
-Грибы это почти единственная вещь,что объединяет поляков.Индивидуальная активность,высокая конкуренция,никакого сотрудничества и все молчат о лучших грибных местах
-Это верно (с)
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собака сутулая нук 6 часов назад
на работу ходим по мере необходимости,основой упор на удаленку
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собака сутулая кот всегда ... 6 часов назад
ну раз ты знаешь какой это фильм,значит ты тоже его посмотрел))))
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6k
кот всегда ... malyuk 5 часов назад
Что тебе там понравилось, объясни.
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6k
кот всегда ... собака сутулая 5 часов назад
)) Ты как всегда права. Хошь, подвезу.
Ссылка youtu.be
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100k
собака сутулая кот всегда ... 5 часов назад
погнали)))
погнали)))
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KiploksAKS

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