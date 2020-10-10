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Камю

Камю (1 фото)

Автор:
10 октября 2020 14:36
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Камю.
(камю на Руси жить хорошо? Наааам!)

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9  комментариев
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2k
И Гена, парадоксов друг Вольный Мамонт. 8 часов назад
Хватит уже меня провоцировать! Сейчас поеду и куплю что-либо-нибудь. Кстати, как тебе этот коньячок? Опиши вкратце.
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100k
собака сутулая И Гена, парадоксов друг 7 часов назад
Камю
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11k
Вася Александрович Вольный Мамонт. 5 часов назад
Специфиццский у него букет. Почему-то не зашёл.
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Вольный Мамонт. Автор поста Вася Александрович 5 часов назад
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Мне вот синий например нравится.

(а так да, не портянки конечно,
но что-то от мешка с клопами есть)
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116k
Ахалай Махалай Вольный Мамонт. 7 часов назад
грешнейший, в рот мне лапы, отдыхайте )
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20k
АрлеКин Вольный Мамонт. 7 часов назад
Как то так.??))
Как то так.??))
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Вольный Мамонт.
Вольный Мамонт в баньке парится. Я пока за него поработаю.
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