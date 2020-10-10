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Новое > Солянка 
Почему-то захотелось в Палангу

Почему-то захотелось в Палангу (1 фото)

Автор:
10 октября 2020 14:03
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Почему-то захотелось в Палангу...

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18  комментариев
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2k
И Гена, парадоксов друг О.П. 8 часов назад
Красотень! Что за выпивон не знаю, но выглядит прилично.
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199k
О.П. Автор поста И Гена, парадоксов друг 8 часов назад
Почему-то захотелось в Палангу
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100k
собака сутулая О.П. 8 часов назад
баНан на тарелке?))))
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100k
собака сутулая И Гена, парадоксов друг 7 часов назад
мне в ФБ один солянщик закинул ссылку))))Я почитала,но встревать было некогда)))
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2k
И Гена, парадоксов друг собака сутулая 6 часов назад
У тебя есть йух? Иначе чем ты встрять хотела?
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100k
собака сутулая И Гена, парадоксов друг 6 часов назад
что за глупости?)))гриб у меня есть)))чайный
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2k
И Гена, парадоксов друг собака сутулая 6 часов назад
Ну это в корне меняет дело, с такими козырями можно выиграть главный приз
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45k
batyakr собака сутулая 6 часов назад
А мне маринованный белый привиделся... ножка и шляпки чуток...
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58k
the most reliable О.П. 8 часов назад
а в чем вопрос? четыре часа езды и будешь пить Палангу в Паланге ...
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199k
О.П. Автор поста the most reliable 7 часов назад
Рано! Сначала день рождения первой жены, потом второй, потом к тебе.
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3k
NONAME О.П. 5 часов назад
хочешь третью жену в паланге ???
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3k
Titan2021 О.П. 8 часов назад
много рыбы поймал?
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199k
О.П. Автор поста Titan2021 8 часов назад
Пока развожу...
Растёт. Карпики грамм на 700 -рано их брать. Линь, карась, раки двух видов.
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О.П.

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