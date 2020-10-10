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Приступил к уничтожению

Приступил к уничтожению (2 фото)

Автор:
10 октября 2020 12:37
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Приступил к уничтожению

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22  комментария
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2k
Аполлинарий Dobrosvet 9 часов назад
Ну, свой каждый шаг фоткать и постить не обязательно.
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5k
SpoiltNail Dobrosvet 9 часов назад
мне дольками резать больше нра. ложка сок сильно давит
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22k
Dobrosvet Автор поста SpoiltNail 8 часов назад
Я нарезаю прямо в арбузе и ложкой беру кусочки
Я нарезаю прямо в арбузе и ложкой беру кусочки
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22k
FAITER Dobrosvet 10 часов назад
судя по фоткам следующий диван...
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2k
Аполлинарий dimitr 9 часов назад
Если тебе нравятся дебильные комменты, почитай комменты Надежного. Тебе должно понравится.
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14k
dimitr Аполлинарий 9 часов назад
Зачем? Оба хуже.
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160
NAVI Аполлинарий 7 часов назад
Надежного не обижайте, он хороший)
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22k
FAITER NAVI 7 часов назад
а тя Иван зовут? ну если в обратку прочесть...
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160
NAVI FAITER 6 часов назад
Недобрый Вы)
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Dobrosvet

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