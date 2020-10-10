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ProstoCop
доброе всем
(1 фото)
Автор:
ProstoCop
10 октября 2020 06:49
7
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доброе всем. планирую провести день не выходя из дома. подскажите что-нибудь из кино посмотреть. кроме сериалов и соплей. спасибо!
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28
комментариев
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15k
Мойша
ProstoCop
14 часов назад
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Герман
ProstoCop
13 часов назад
рискну предложить сериал "Вечность" 2015 года - нам очень понравился, хотя я тоже не любитель сериалов... мистический детектив, каждая серия - отдельная история, между собой не связаны, но отсылки попадаются... рекомендую
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Тёплый Ламповый
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14 часов назад
"Достучаться до Небес", "Босиком по мостовой"
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FAITER
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14 часов назад
Смотри в окно... там ни сериалов ни соплей...)))
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АлександрМурашев
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14 часов назад
"Загадочное убийство " . Легкая американская комедия . Энистон - Сендлер .
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Шухарт
АлександрМурашев
14 часов назад
Не смотри. Убийца-садовник.
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АлександрМурашев
Шухарт
13 часов назад
Дворецкий
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Elenka
АлександрМурашев
13 часов назад
Классный фильм, кстати.
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140k
Дмитрий Александрович
ProstoCop
15 часов назад
Слишком расширенный запрос.
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ProstoCop
Автор поста
Дмитрий Александрович
14 часов назад
есть интересные фильмы и остальные. мне бы первые. жанр не важен.
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Дмитрий Александрович
ProstoCop
14 часов назад
Так не бывает.
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AMD
Дмитрий Александрович
13 часов назад
бывает, поверь
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Дмитрий Александрович
AMD
13 часов назад
Каким образом ?
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AMD
Дмитрий Александрович
11 часов назад
Рэмбо 1
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Альф 57
ProstoCop
15 часов назад
"На грани", - сильный фильм.
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ProstoCop
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Альф 57
9 часов назад
спасибо, посмотрел. зачётно!
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Stormlord
ProstoCop
15 часов назад
Назад в будущее, симпсоны.
Из советского - по Гайдаю пройтись, Рязанова (до 90-х) посмотреть. В принципе любое. Захарова можно глянуть. Из нового - Квартет И - день радио, день выборов, о чём говорят мужчины. Птицы, Иерей сан, Монах и бес несколько более серьёзные.
Так что на вскидку пришло в голову..
Но мы, как правило, с детьми смотрим, поэтому всё цензурно и без лишних крови и сопель.
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Stormlord
ProstoCop
15 часов назад
Звёздные войны, властелин колец.
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7 ответов
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Ахалай Махалай
Stormlord
13 часов назад
пусть там останется )
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Ахалай Махалай
Stormlord
13 часов назад
бы девушку
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Stormlord
Ахалай Махалай
12 часов назад
Мечтай, стремись! К тебя получится !
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Ахалай Махалай
8 часов назад
извини, добрейший к доброты человек )
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Stormlord
Ахалай Махалай
38 минут назад
Нельзя. Женатым девушка непозволительна.
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Elenka
ProstoCop
15 часов назад
Советские фильмы все для дома
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Elenka
ProstoCop
15 часов назад
Триллеры?
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AMD
Elenka
13 часов назад
поржал
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Из советского - по Гайдаю пройтись, Рязанова (до 90-х) посмотреть. В принципе любое. Захарова можно глянуть. Из нового - Квартет И - день радио, день выборов, о чём говорят мужчины. Птицы, Иерей сан, Монах и бес несколько более серьёзные.
Так что на вскидку пришло в голову..
Но мы, как правило, с детьми смотрим, поэтому всё цензурно и без лишних крови и сопель.