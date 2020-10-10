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Новое > Солянка 
доброе всем

доброе всем (1 фото)

Автор:
10 октября 2020 06:49
7
1
доброе всем. планирую провести день не выходя из дома. подскажите что-нибудь из кино посмотреть. кроме сериалов и соплей. спасибо!

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15k
Мойша ProstoCop 14 часов назад
доброе всем
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62k
Герман ProstoCop 13 часов назад
рискну предложить сериал "Вечность" 2015 года - нам очень понравился, хотя я тоже не любитель сериалов... мистический детектив, каждая серия - отдельная история, между собой не связаны, но отсылки попадаются... рекомендую
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7k
Тёплый Ламповый ProstoCop 14 часов назад
"Достучаться до Небес", "Босиком по мостовой"
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22k
FAITER ProstoCop 14 часов назад
Смотри в окно... там ни сериалов ни соплей...)))
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6k
АлександрМурашев ProstoCop 14 часов назад
"Загадочное убийство " . Легкая американская комедия . Энистон - Сендлер .
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86k
Шухарт АлександрМурашев 14 часов назад
Не смотри. Убийца-садовник.
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6k
АлександрМурашев Шухарт 13 часов назад
Дворецкий
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2k
Elenka АлександрМурашев 13 часов назад
Классный фильм, кстати.
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140k
Дмитрий Александрович ProstoCop 15 часов назад
Слишком расширенный запрос.
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7k
ProstoCop Автор поста Дмитрий Александрович 14 часов назад
есть интересные фильмы и остальные. мне бы первые. жанр не важен.
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140k
Дмитрий Александрович ProstoCop 14 часов назад
Так не бывает.
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4k
AMD Дмитрий Александрович 13 часов назад
бывает, поверь
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140k
Дмитрий Александрович AMD 13 часов назад
Каким образом ?
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4k
AMD Дмитрий Александрович 11 часов назад
Рэмбо 1
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10k
Альф 57 ProstoCop 15 часов назад
"На грани", - сильный фильм.
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7k
ProstoCop Автор поста Альф 57 9 часов назад
спасибо, посмотрел. зачётно!
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7k
Stormlord ProstoCop 15 часов назад
Назад в будущее, симпсоны.
Из советского - по Гайдаю пройтись, Рязанова (до 90-х) посмотреть. В принципе любое. Захарова можно глянуть. Из нового - Квартет И - день радио, день выборов, о чём говорят мужчины. Птицы, Иерей сан, Монах и бес несколько более серьёзные.
Так что на вскидку пришло в голову..
Но мы, как правило, с детьми смотрим, поэтому всё цензурно и без лишних крови и сопель.
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7k
Stormlord ProstoCop 15 часов назад
Звёздные войны, властелин колец.
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116k
Ахалай Махалай Stormlord 13 часов назад
пусть там останется )
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116k
Ахалай Махалай Stormlord 13 часов назад
бы девушку
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7k
Stormlord Ахалай Махалай 12 часов назад
Мечтай, стремись! К тебя получится !
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116k
Ахалай Махалай 8 часов назад
извини, добрейший к доброты человек )
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Stormlord Ахалай Махалай 38 минут назад
Нельзя. Женатым девушка непозволительна.
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2k
Elenka ProstoCop 15 часов назад
Советские фильмы все для дома
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Elenka ProstoCop 15 часов назад
Триллеры?
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AMD Elenka 13 часов назад
поржал
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ProstoCop

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