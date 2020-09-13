Историческая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получила специальн...

Историческая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получила специальный приз жюри венецианского кинофестиваля— одну из шести самых значимых наград смотра.
Фильм Кончаловского посвящен драматическому эпизоду советской истории, который долго держался в секрете, — жестокому разгону мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Согласно официальным данным, военными было убито 26 человек, еще 87 получили ранения. Лента была снята при поддержке Министерства культуры России и фонда Алишера Усманова.
Типичное поведение либераста. Залить дерьмом историю своей страны и пойти на подачки на еуропу.
Фильм Кончаловского посвящен драматическому эпизоду советской истории, который долго держался в секрете, — жестокому разгону мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Согласно официальным данным, военными было убито 26 человек, еще 87 получили ранения. Лента была снята при поддержке Министерства культуры России и фонда Алишера Усманова.
Типичное поведение либераста. Залить дерьмом историю своей страны и пойти на подачки на еуропу.
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И каждый видит то, что хочет увидеть.
После него Китай пошел дальше, и сейчас - самое промышленно развитое государство в мире.
А мог бы - как Украина. Натянуть себе на уши чужую жопу, и сидеть в ней, "по самые уши в дерьме".
И СССР тогда шел дальше.
И был второй державой в мире.
.
А потом пришел предатель Горбачев, и просрал великую страну, которую сам не создавал, и не поднимал.
Где сейчас Китай ?
Где Украина ?
А ведь 40% высокотехнологичной промышленности СССР было на Украине.
И Бнлоруссия нынче - такая же фигня.
Такшта - ПУСТЬ БУДЕТ ФИЛЬМ
США вон - не жеманничают.
Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ.
Сильно прижмет - и армию введут.
не зассут.
Ибо отлично знают, что придет дальше..... сами же режиссируют это 70 лет....
И потом - есть ли у нас хорошие художественные фильмы про хорошее?
А, ну да. Там Высоцкая не снималась..
Не вижу смысла в попытках открыть обратить ваше внимание на другую сторону медали.
Скорблю вместе с Вами.