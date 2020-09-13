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Новое > Солянка 
Историческая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получила специальн...

Историческая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получила специальн...

Автор:
13 сентября 2020 07:40
3
Историческая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получила специальный приз жюри венецианского кинофестиваля— одну из шести самых значимых наград смотра.
Фильм Кончаловского посвящен драматическому эпизоду советской истории, который долго держался в секрете, — жестокому разгону мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Согласно официальным данным, военными было убито 26 человек, еще 87 получили ранения. Лента была снята при поддержке Министерства культуры России и фонда Алишера Усманова.
Типичное поведение либераста. Залить дерьмом историю своей страны и пойти на подачки на еуропу.

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19  комментариев
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65k
Весёлый Пессимист Sapsan 4 часа назад
История есть история…
И каждый видит то, что хочет увидеть.
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70k
Броненосец Потелкам Sapsan 3 часа назад
А вот и китайский пример на ту же тему.
После него Китай пошел дальше, и сейчас - самое промышленно развитое государство в мире.
А мог бы - как Украина. Натянуть себе на уши чужую жопу, и сидеть в ней, "по самые уши в дерьме".
И СССР тогда шел дальше.
И был второй державой в мире.
.
А потом пришел предатель Горбачев, и просрал великую страну, которую сам не создавал, и не поднимал.
Где сейчас Китай ?
Где Украина ?
А ведь 40% высокотехнологичной промышленности СССР было на Украине.
И Бнлоруссия нынче - такая же фигня.
Такшта - ПУСТЬ БУДЕТ ФИЛЬМ
США вон - не жеманничают.
Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ.
Сильно прижмет - и армию введут.
не зассут.
Ибо отлично знают, что придет дальше..... сами же режиссируют это 70 лет....
А вот и китайский пример на ту же тему. После него Китай пошел дальше, и сейчас - самое промышленно развитое государство в мире. А мог бы - как Украина. Натянуть себе на уши чужую жопу, и сидеть в ней, "по самые уши в дерьме". И СССР тогда шел дальше. И был второй державой в мире. . А потом пришел предатель Горбачев, и просрал великую страну, которую сам не создавал, и не поднимал. Где сейчас Китай ? Где Украина ? А ведь 40% высокотехнологичной промышленности СССР было на Украине. И Бнлоруссия нынче - такая же фигня. Такшта - ПУСТЬ БУДЕТ ФИЛЬМ США вон - не жеманничают. Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. Сильно прижмет - и армию введут. не зассут. Ибо отлично знают, что придет дальше..... сами же режиссируют это 70 лет....
А вот и китайский пример на ту же тему. После него Китай пошел дальше, и сейчас - самое промышленно развитое государство в мире. А мог бы - как Украина. Натянуть себе на уши чужую жопу, и сидеть в ней, "по самые уши в дерьме". И СССР тогда шел дальше. И был второй державой в мире. . А потом пришел предатель Горбачев, и просрал великую страну, которую сам не создавал, и не поднимал. Где сейчас Китай ? Где Украина ? А ведь 40% высокотехнологичной промышленности СССР было на Украине. И Бнлоруссия нынче - такая же фигня. Такшта - ПУСТЬ БУДЕТ ФИЛЬМ США вон - не жеманничают. Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. Сильно прижмет - и армию введут. не зассут. Ибо отлично знают, что придет дальше..... сами же режиссируют это 70 лет....
А вот и китайский пример на ту же тему. После него Китай пошел дальше, и сейчас - самое промышленно развитое государство в мире. А мог бы - как Украина. Натянуть себе на уши чужую жопу, и сидеть в ней, "по самые уши в дерьме". И СССР тогда шел дальше. И был второй державой в мире. . А потом пришел предатель Горбачев, и просрал великую страну, которую сам не создавал, и не поднимал. Где сейчас Китай ? Где Украина ? А ведь 40% высокотехнологичной промышленности СССР было на Украине. И Бнлоруссия нынче - такая же фигня. Такшта - ПУСТЬ БУДЕТ ФИЛЬМ США вон - не жеманничают. Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. Сильно прижмет - и армию введут. не зассут. Ибо отлично знают, что придет дальше..... сами же режиссируют это 70 лет....
А вот и китайский пример на ту же тему. После него Китай пошел дальше, и сейчас - самое промышленно развитое государство в мире. А мог бы - как Украина. Натянуть себе на уши чужую жопу, и сидеть в ней, "по самые уши в дерьме". И СССР тогда шел дальше. И был второй державой в мире. . А потом пришел предатель Горбачев, и просрал великую страну, которую сам не создавал, и не поднимал. Где сейчас Китай ? Где Украина ? А ведь 40% высокотехнологичной промышленности СССР было на Украине. И Бнлоруссия нынче - такая же фигня. Такшта - ПУСТЬ БУДЕТ ФИЛЬМ США вон - не жеманничают. Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. Сильно прижмет - и армию введут. не зассут. Ибо отлично знают, что придет дальше..... сами же режиссируют это 70 лет....
А вот и китайский пример на ту же тему. После него Китай пошел дальше, и сейчас - самое промышленно развитое государство в мире. А мог бы - как Украина. Натянуть себе на уши чужую жопу, и сидеть в ней, "по самые уши в дерьме". И СССР тогда шел дальше. И был второй державой в мире. . А потом пришел предатель Горбачев, и просрал великую страну, которую сам не создавал, и не поднимал. Где сейчас Китай ? Где Украина ? А ведь 40% высокотехнологичной промышленности СССР было на Украине. И Бнлоруссия нынче - такая же фигня. Такшта - ПУСТЬ БУДЕТ ФИЛЬМ США вон - не жеманничают. Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. Сильно прижмет - и армию введут. не зассут. Ибо отлично знают, что придет дальше..... сами же режиссируют это 70 лет....
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6
Ку-ку Броненосец Потелкам 2 часа назад
Тяньаньмэнь
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48k
Эрнесто Sapsan 3 часа назад
Что нервничаешь то так?Добровольно принудительно смотреть заставляют?
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5k
Sapsan Автор поста Эрнесто 2 часа назад
Берут на халяву народные деньги, и заливают помойки на голову такого же народа и при том на эти деньги будут тусоваться в Европах и клянчут всякие награды. Почему этот фильм не снимал на собственные деньги или продюсерские?
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48k
Эрнесто Sapsan Час назад
А адресуй этот вопрос деду)))
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33k
skyeye Sapsan 3 часа назад
Ну, что было, то было. Просто и показать можно под разными ракурсами - это да.
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14k
dimitr Иван Иванов 3 часа назад
Я могу ошибаться, но это у всех стран так.
И потом - есть ли у нас хорошие художественные фильмы про хорошее?
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skyeye dimitr 2 часа назад
почему-то Движению Вверх и Салют-7 премию не дали.
А, ну да. Там Высоцкая не снималась..
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72k
Иван Иванов dimitr 2 часа назад
Это жизненная позиция у вас такая? ничего хорошего в упор не видеть...

Не вижу смысла в попытках открыть обратить ваше внимание на другую сторону медали.
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dimitr skyeye 2 часа назад
Ну, если это хорошие фильмы...
Скорблю вместе с Вами.
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14k
dimitr Иван Иванов 2 часа назад
Получение престижной премии на международном фестивале, с моей точки зрения, это хорошо.
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Sapsan

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