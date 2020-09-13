Историческая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получила специальн...

Историческая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получила специальный приз жюри венецианского кинофестиваля— одну из шести самых значимых наград смотра.

Фильм Кончаловского посвящен драматическому эпизоду советской истории, который долго держался в секрете, — жестокому разгону мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Согласно официальным данным, военными было убито 26 человек, еще 87 получили ранения. Лента была снята при поддержке Министерства культуры России и фонда Алишера Усманова.

Типичное поведение либераста. Залить дерьмом историю своей страны и пойти на подачки на еуропу.