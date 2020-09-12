FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми! Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми! Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое... Из тропиков в зиму! В Колорадо выпал снег после рекордной жары Из тропиков в зиму! В Колорадо выпал снег после рекордной жары Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками" Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками" 30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы 30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом "У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства "У парня маленький": женские откровения о размерах мужского... В Москве на девушку с потолка упал строитель В Москве на девушку с потолка упал строитель Коты, которые легко превращают в свое спальное место любую вещь Коты, которые легко превращают в свое спальное место любую вещь Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку Ретро фотографии Ретро фотографии СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Гифки Гифки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео Гифки разные Гифки разные
Новое > Солянка 
Дано: семья из трёх человек

Дано: семья из трёх человек (1 фото)

Автор:
12 сентября 2020 21:27
3
1
Дано: семья из трёх человек. Дочке 4,5 года. За каким-то хером жена посадила пару сотен кустов картошки (еще пару сотен помидоров и кучу всякой непонятной для меня фигни).
А ведь я заранее предупреждал: осенью копать не буду. На работе сезонный аврал, выходных ноль. Нет, [мат]: "Отпросись, это же картошка, её КОПАТЬ надо!".
Причем попытки объяснить, что я за смену заработаю на грузовик картошки вообще мимо ушей.
Говорю ей: "У нас начальство согласно подарить по 50кг картошки на члена семьи и даже довезти до погреба, лишь бы наладчики работали!"
Жена: "Ты не понял, ЭТО ДРУГОЕ!!! Раз картошку посадили, её нужно КОПАТЬ!!!"
Дозвонилась, таки, до моего начальника. Протарахтела ему эту пургу. Он просто спросил: "200кг хватит? Куда привозить?"
Бросила трубку.
Я в прошлом году повёлся на "выкопать полезный корешок". Что-то типа хрена, но не хрен. Пусть будет Пастернак (просто название прикольное). СУКА!!! Он метр длиной!!! Я там котлован вырыл! Больше я на это не ведусь.
Про кабачки даже писать не буду.
Короче сегодня она в гордом одиночестве копала картоху. Надорвалась. Простыла.
Подскажите, есть какие-нибудь лекарства от синдрома садовода?
Огород уже асфальтировал, все 20 соток. Вскрыла асфальт тяпкой и засадила заново.

Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
261
Андрей Огневой Pinocchio 14 часов назад
Та же фигня, только с родителями...садом засаживай, головняк конечно, но не до такой степени.
Та же фигня, только с родителями...садом засаживай, головняк конечно, но не до такой степени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
4k
A5566 Pinocchio 13 часов назад
У меня мама такая. Это не лечится.
Я половину дачи газонной травой засеял. Рекомендую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
Игорь Надёжный Pinocchio 14 часов назад
Процесс необратим. Мы мееедлено становимся нашими родителями, которых когда-то не понимали..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
gvv Pinocchio 14 часов назад
Либо копайте картошку,либо разводитесь. Если Ваша жена смогла в одиночку посадить 200 кустов картошки и столько же помидор и всего остального на 20 сотках,она одна не пропадёт,не переживайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Kot gvv 13 часов назад
Зачем же так. Если дело только о в садоводстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
gvv Kot 13 часов назад
Ну а как? Если они оба не хотят мириться с интересами друг друга,такой брак долго не продержится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр gvv 8 часов назад
Это его жена. И она должна была мужа слушать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
gvv Александр 2 часа назад
Но она не послушала,значит,или копать,или разводиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Loki1969 Pinocchio 14 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Хотен Блудович Pinocchio 14 часов назад
Копай картошку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Pinocchio

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

202966



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть, господа!
2
142
О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть,...
Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал
9
250
Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал
﻿
Набирающие популярность
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
0
148
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
Нарвались на сети. Карелия - вечерний клев!
0
4
Нарвались на сети. Карелия - вечерний клев!
Как построить бизнес из своего хобби
Как построить бизнес из своего хобби
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
3
38

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#сделай сам#gif#животные#китай#фотографии#комментарии#девушки#люди
#факты#интересно#прикол#москва#россия#природа#на различный вкус#настроение#космос#новости
#история#своими руками#СССР#прикольные#картинки#смешные#кино#позитив#кошка#общество

На что жалуетесь?

Вернуться