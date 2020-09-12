Дано: семья из трёх человек. Дочке 4,5 года. За каким-то хером жена посадила пару сотен кустов картошки (еще пару сотен помидоров и кучу всякой непонятной для меня фигни).
А ведь я заранее предупреждал: осенью копать не буду. На работе сезонный аврал, выходных ноль. Нет, [мат]: "Отпросись, это же картошка, её КОПАТЬ надо!".
Причем попытки объяснить, что я за смену заработаю на грузовик картошки вообще мимо ушей.
Говорю ей: "У нас начальство согласно подарить по 50кг картошки на члена семьи и даже довезти до погреба, лишь бы наладчики работали!"
Жена: "Ты не понял, ЭТО ДРУГОЕ!!! Раз картошку посадили, её нужно КОПАТЬ!!!"
Дозвонилась, таки, до моего начальника. Протарахтела ему эту пургу. Он просто спросил: "200кг хватит? Куда привозить?"
Бросила трубку.
Я в прошлом году повёлся на "выкопать полезный корешок". Что-то типа хрена, но не хрен. Пусть будет Пастернак (просто название прикольное). СУКА!!! Он метр длиной!!! Я там котлован вырыл! Больше я на это не ведусь.
Про кабачки даже писать не буду.
Короче сегодня она в гордом одиночестве копала картоху. Надорвалась. Простыла.
Подскажите, есть какие-нибудь лекарства от синдрома садовода?
Огород уже асфальтировал, все 20 соток. Вскрыла асфальт тяпкой и засадила заново.
А ведь я заранее предупреждал: осенью копать не буду. На работе сезонный аврал, выходных ноль. Нет, [мат]: "Отпросись, это же картошка, её КОПАТЬ надо!".
Причем попытки объяснить, что я за смену заработаю на грузовик картошки вообще мимо ушей.
Говорю ей: "У нас начальство согласно подарить по 50кг картошки на члена семьи и даже довезти до погреба, лишь бы наладчики работали!"
Жена: "Ты не понял, ЭТО ДРУГОЕ!!! Раз картошку посадили, её нужно КОПАТЬ!!!"
Дозвонилась, таки, до моего начальника. Протарахтела ему эту пургу. Он просто спросил: "200кг хватит? Куда привозить?"
Бросила трубку.
Я в прошлом году повёлся на "выкопать полезный корешок". Что-то типа хрена, но не хрен. Пусть будет Пастернак (просто название прикольное). СУКА!!! Он метр длиной!!! Я там котлован вырыл! Больше я на это не ведусь.
Про кабачки даже писать не буду.
Короче сегодня она в гордом одиночестве копала картоху. Надорвалась. Простыла.
Подскажите, есть какие-нибудь лекарства от синдрома садовода?
Огород уже асфальтировал, все 20 соток. Вскрыла асфальт тяпкой и засадила заново.
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