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Новое > Солянка 
Сергей Лукьяненко :

Сергей Лукьяненко :

Автор:
12 сентября 2020 19:59
4
Сергей Лукьяненко :
Звонят с радио. Спрашивают: что я думаю по поводу обращения Алексеевич к российской интеллигенции?
Недоумеваю.
Уточняют - обращение с просьбой вступиться за маленький гордый народ, который жестоко угнетают.
Продолжаю не понимать.
Дальше уточняют - речь о белорусах.
Слегка удивляюсь формулировке (не такой уж и маленький народ, а что до гордости - так все мы гордые, и всех нас жестоко угнетает экзистенциальность бытия), но отвечаю.
Что русской (пардон, российской) интеллигенции стоит заниматься проблемами своей страны. А дела белорусов - это их дела. И вмешиваться в дела другого народа нельзя. Ну разве не это нам говорили всё время представители российской интеллигенции? Нельзя вмешиваться в дела бывших республик, нельзя вмешиваться в дела африканских и азиатских стран, нельзя вмешиваться в дела США и Израиля, нельзя вмешиваться в дела Вануату и Гондураса.
Ну вот и не надо вмешиваться. А иначе фигня какая-то выходит - вмешиваться надо только там и за ту сторону, где это будет во вред России. Странная какая-то интеллигенция и избирательность её действий тоже.
Я ведь всё правильно сказал, верно?

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13  комментариев
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115k
Ахалай Махалай Loki1969 15 часов назад
Алексеевич эта которая жаба кличут
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Ахалай Махалай Loki1969 15 часов назад
интересная шахматная нужен размен Навального, а на что? )
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Ахалай Махалай 15 часов назад
сопротив уголовные дела
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73k
Nobby Loki1969 15 часов назад
Лукьяненко решил о себе напомнить...
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Михаил Loki1969 15 часов назад

Сергей Лукьяненко :
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2k
Филимон Михаил 14 часов назад
Ага, только вот как-то больше мнений, что танки эти на границе только в воображении одного хитрозачесанного.
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17k
lsmipq Михаил 14 часов назад
C1 Ariete
C1 Ariete
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lsmipq Михаил 14 часов назад
15 танков конечно.... , ну а что? Но с другой стороны.........
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113k
Михаил Филимон 14 часов назад
Тупые юмористы не поймут сарказма на "нельзя вмешиваться"(новость 2020 года, на фото итальянские танки Ariete, фото 2016 года)
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Михаил lsmipq 14 часов назад
Смотри сверху-видней!!!

Смотри сверху-видней!!!
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Loki1969
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