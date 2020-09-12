Сергей Лукьяненко :

Звонят с радио. Спрашивают: что я думаю по поводу обращения Алексеевич к российской интеллигенции?

Недоумеваю.

Уточняют - обращение с просьбой вступиться за маленький гордый народ, который жестоко угнетают.

Продолжаю не понимать.

Дальше уточняют - речь о белорусах.

Слегка удивляюсь формулировке (не такой уж и маленький народ, а что до гордости - так все мы гордые, и всех нас жестоко угнетает экзистенциальность бытия), но отвечаю.

Что русской (пардон, российской) интеллигенции стоит заниматься проблемами своей страны. А дела белорусов - это их дела. И вмешиваться в дела другого народа нельзя. Ну разве не это нам говорили всё время представители российской интеллигенции? Нельзя вмешиваться в дела бывших республик, нельзя вмешиваться в дела африканских и азиатских стран, нельзя вмешиваться в дела США и Израиля, нельзя вмешиваться в дела Вануату и Гондураса.

Ну вот и не надо вмешиваться. А иначе фигня какая-то выходит - вмешиваться надо только там и за ту сторону, где это будет во вред России. Странная какая-то интеллигенция и избирательность её действий тоже.

Я ведь всё правильно сказал, верно?