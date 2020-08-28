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Чемпионат по взлёту и посадке

Чемпионат по взлёту и посадке (1 видео)

Автор:
28 августа 2020 16:16
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Чемпионат по взлёту и посадке
Проводится на Аляске. Почему там? Огромные расстояния, частые проблемы дорогами, поэтому живущие в отдаленных районах люди пользуются малыми самолетами, которые могут садиться на любой полянке. На видео увидите чемпиона на желтом самолетике: ему для посадки понадобилось всего 287 см (!!!!!!!) полосы чтобы остановить машину. Ну а рекорд на взлёте установил переделанный самолет Piper Cub – 440 см разбега.

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