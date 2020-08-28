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Легендарному Дню студента исполнилось 15 лет ;))

Легендарному Дню студента исполнилось 15 лет ;)) (1 фото)

Автор:
28 августа 2020 12:34
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Легендарному Дню студента исполнилось 15 лет ;))

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9  комментариев
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2k
AMD crazylom 9 часов назад
ндаа, нарезка была хороша
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Михаил crazylom 7 часов назад
???
Международный день студентов отмечается 17 ноября.
Татьянин день отмечается 25 января, традиционно считается праздником студентов в России (день российского студенчества).
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122k
Игорь Надёжный crazylom 8 часов назад
Какие они теперь?
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15k
crazylom Автор поста Игорь Надёжный 8 часов назад
Источник https://banana.by/index.php?newsid=285815https://banana.by/index.php?newsid=285815
Источник
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122k
Игорь Надёжный crazylom 8 часов назад
Поженились меж собой?
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849
Тимур Экгардт crazylom 7 часов назад
Как там эту чёрненькую зовут? Я через пару лет сыну скажу.
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AMD Тимур Экгардт 2 часа назад
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crazylom

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