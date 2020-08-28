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Художники мстят по своему

Художники мстят по своему (1 фото)

Автор:
28 августа 2020 12:09
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Художники мстят по своему.

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4  комментария
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Николай Бел Дмитрий Александрович 8 часов назад
Я понимаю художники, рисуют на стенах , бывает красиво, бывает неочень. Но тех тварей, которые пишут на стенах .... Надо ловить и засовывать им балончик в анусы
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Дмитрий Александрович
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