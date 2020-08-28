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Новое > Солянка 
Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
28 августа 2020 11:48
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9  комментариев
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3k
Egoritch Николай Николаенко 9 часов назад
На картинке - Datura stramonium, Дурман обыкновенный :) Он везде растет на Земле.
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14k
КешаИванов Николай Николаенко 9 часов назад
Как N-два-О
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756
ant-laz11 Николай Николаенко 9 часов назад
навсегда
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1k
Аполлинарий Николай Николаенко 9 часов назад
Это как "ахахахахахахахаха"?
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5k
SpoiltNail Николай Николаенко 9 часов назад
таких баек про разные чудо-растения в инете - видимо-невидимо.
неужели не понятно, что если бы все они существовали реально, то у нас бы ими барыжили.
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5k
Fentor SpoiltNail 9 часов назад
не, колючки один-два раза хватает - потом она никому и даром не нужна
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15k
crazylom Николай Николаенко 9 часов назад
Много где растет
Много где растет
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1k
Artyom crazylom 5 часов назад
"А это точно поможет?"- спросила царевна Несмеяна медленно и глубоко затягиваясь...
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Николай Николаенко

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