"У дороги чибис, у дороги чибис.
Он кричит, волнуется, чудак".
И примерно так его себе представлял.
А потом рааааз, и мои детские представления ушли в "труху". И вот эта птица из семейства бекасовых, оказывается. Хотя представлял чибиса себе именно так когда-то.
Он кричит, волнуется, чудак".
И примерно так его себе представлял.
А потом рааааз, и мои детские представления ушли в "труху". И вот эта птица из семейства бекасовых, оказывается. Хотя представлял чибиса себе именно так когда-то.
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Да, у тебя чибис на фото. Это как разошлось с моим комментарием?
Чую, ты старше меня просто.
И тут не факт, что ты больше меня знаешь.