"У дороги чибис, у дороги чибис.

Он кричит, волнуется, чудак".

И примерно так его себе представлял.

А потом рааааз, и мои детские представления ушли в "труху". И вот эта птица из семейства бекасовых, оказывается. Хотя представлял чибиса себе именно так когда-то.