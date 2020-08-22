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"У дороги чибис, у дороги чибис

"У дороги чибис, у дороги чибис (3 фото)

Автор:
22 августа 2020 20:57
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"У дороги чибис, у дороги чибис.
Он кричит, волнуется, чудак".
И примерно так его себе представлял.
А потом рааааз, и мои детские представления ушли в "труху". И вот эта птица из семейства бекасовых, оказывается. Хотя представлял чибиса себе именно так когда-то.

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10  комментариев
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33k
Пингвин-оленевод he_he 2 часа назад
Необычно.
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3k
NONAME he_he 2 часа назад
вот так выглядит настоящий чибис. а на вашей картинке бекас или может дупель их по моему только специалисты могут
вот так выглядит настоящий чибис. а на вашей картинке бекас или может дупель их по моему только специалисты могут
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14k
he_he Автор поста NONAME 2 часа назад
А там я что написал не так?
Да, у тебя чибис на фото. Это как разошлось с моим комментарием?
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he_he Автор поста NONAME 2 часа назад
Жаль, что чукча- не читатель.
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14k
Отец Семейства he_he 2 часа назад
Познавательно и интересно!
Радует, что есть увлеченные люди в Солянке.. Ну, увлечение сиськопадом не в счёт
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136k
Дмитрий Александрович he_he 3 часа назад
Рассказы Бианки и Сетон- Томсона похоже мимо тебя прошли. В детстве.
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he_he Автор поста Дмитрий Александрович 2 часа назад
Но Даррела мимо не прошли же.
Чую, ты старше меня просто.
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14k
he_he Автор поста Дмитрий Александрович 2 часа назад
И заметь, я не обязан знать обязательно то, что знаешь ты. Для того чтобы быть в гармонии с этим миром, к котором я живу, мне хватает моих знаний.
И тут не факт, что ты больше меня знаешь.
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Дмитрий Александрович he_he Час назад
А тебе сколько ?
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Дмитрий Александрович he_he Час назад
Базара нет. Времена разные. Но Бианки был по программе школы
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he_he

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