Опубликован точный диагноз Алексея Навального
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.
Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источники.
Также источники утверждают, что у оппозиционера выявили алкогольную энцефалопатию и посталкогольную гипогликемию.
Ранее стало известно, что в крови Навального обнаружили кофеин и алкоголь.
Во всем виноват КОФЕ
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.
Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источники.
Также источники утверждают, что у оппозиционера выявили алкогольную энцефалопатию и посталкогольную гипогликемию.
Ранее стало известно, что в крови Навального обнаружили кофеин и алкоголь.
Во всем виноват КОФЕ
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