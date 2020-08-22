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У супермаркета есть такие металлические конструкции, над ними — табличка: собака

У супермаркета есть такие металлические конструкции, над ними — табличка: собака

Автор:
22 августа 2020 19:53
5
У супермаркета есть такие металлические конструкции, над ними — табличка: собака. Имеется в виду — тут место для привязи. Ряд таких металлических штук для великов, а следом — штуки для собак. И вот я курю у входа. Смотрю на привязанную собаку. Дворняга. Классическая. Желто-серая. Отсылка к овчарке. Саблевидный хвост, уши стоячие, черный нос, рост в холке — 45-55, на 10 пониже основоположника. Снег идет, метет немного. Собака стоит в напряжении, смотрит на центральный вход неотрывно, время от времени перебирает лапами. И все ее нервы наружу — вся концентрация на чистом ожидании, весь страх одиночества, вся любовь. Она — воплощение ожидания. Выдернутый наизнанку зубной нерв. Ни мгновения отдыха. Она ждет. Она ждет, ждет, ждет. Она ждет тяжело, теряя энергию в астрономических единицах. Она ждет так, как ждет мать сына с войны. Она потеряла мир, потеряла себя. Ничего нет, кроме жгучего желания увидеть хозяина. И вот идут мимо люди с пакетами. Смотрят на нее, на такую оголенную, ясную, о любви и страхе сообщающую, и думают, походя — о, вот же ж собаки, собачья преданность, ведь каждый день ее водят к магазину, каждый раз привязывают к штырю, каждый раз забирают, а она — собака — не может усвоить, что человек вернется, дура такая, одним сердцем дышит, сколько уж раз хозяин возвращался, а она все как наново — ушел, значит пропал, бедные божьи твари, сделали же их такими вот, от себя отрезанными, ну дрожи-дрожи, придет твой скоро, придет... Тут я поняла. Собаки умнее людей. Кто бы там ни был — тот человек, в супермаркете — он ведь перед Богом прост и беззащитен. Оторвется тромб. Упадет человек на кафель, под полку с цветной капустой. Приедет скорая. Вынесут на носилках пакет с мясом человека. На собаку и не взглянут. Русского языка у собаки нет — она не крикнет: "Пустите меня к нему, дайте войти в машину, в какую больницу везете?!!" Она на веревке, прикована к штырю. Ключей от дома нет у нее. Денег — нет. Паспорта с пропиской — нет. Она все это знает. Поэтому так дрожит. Когда я это поняла, решила постоять с собакой до тех пор, пока не выйдет человек. Человек, надо сказать, с нами обошелся жестко. Нас уже с собакой замело по самую мякотку. И, представьте, вышла старушка, за восемьдесят. В платке сером, в облезлой норковой шубке, в валенках. Собака разрыдалась. Бросилась целовать. Старушка начала веревку распутывать. И приговаривает: — Ну-ну... как запутала... все, все... сейчас пойдем домой, фарша взяла, сейчас нажремся и спать ляжем, все, все... Люди тоже есть такие - как собаки - как выдернутые на изнанку голые нервы. Катя Пицык

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6  комментариев
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6k
goraccio Sayfer 3 часа назад
Очень душевно. Хоть и грустно, но очень понравилось
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520
nik Sayfer Час назад
эхххх....
и нет ничего больше...
только этот выдох с еле слышным звуком...
все эмоции твои в этом выдохе....
все понимание и непонимание ... ведь ты тысячу раз видел это все и понимал и проходил мимо и знал что проходишь мимо и все равно проходил ... и типа нельзя всем помочь ... всем стать крестной мамой... помогать всем кончишся сам доконца. и черствеешь потихоньку и говоришь сам себе "не мы такие, жизнь такая" и идешь дальше стараясь сразу из головы выкинуть
и самый пик твоих эмоций и переживаний положительных в этом выдохе "ээхххххх"
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50k
Владимир Боровков Sayfer 4 часа назад
хде стока текста сп.издил?
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Sayfer Автор поста Владимир Боровков 3 часа назад
Автора внизу имя видно?
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Владимир Боровков Sayfer 3 часа назад
х.уиз ф.акин катя с.пицик?
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bgv Владимир Боровков 3 часа назад
не не, Владимир, ф.акин катю только песики ,нормальным Владимирам там делать нечего.
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Sayfer

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