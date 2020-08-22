Один из самых известных в мире хакеров
Это Кевин Митник, после знакомства с ПК в 16 лет, он взломал сеть Пентагона и противовоздушную оборону штата Колорадо.
А после пятилетнего заключения за взлом и выхода на свободу, Митник стёр из государственного реестра данные о своём тюремном сроке и снял все деньги со счёта судьи, который выносил ему приговор.
Сейчас Митник занимается информационной безопасностью на легальной основе.
Это Кевин Митник, после знакомства с ПК в 16 лет, он взломал сеть Пентагона и противовоздушную оборону штата Колорадо.
А после пятилетнего заключения за взлом и выхода на свободу, Митник стёр из государственного реестра данные о своём тюремном сроке и снял все деньги со счёта судьи, который выносил ему приговор.
Сейчас Митник занимается информационной безопасностью на легальной основе.
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