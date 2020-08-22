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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
22 августа 2020 17:54
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14  комментариев
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8k
yura matveev Star Link 4 часа назад
Беру баян и пощу в солянку
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50k
Владимир Боровков Star Link 5 часов назад
дагаваримся, брат!
дагаваримся, брат!
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14k
dimitr Игорь Надёжный 5 часов назад
Сегодня всё, как обычно, ничего нового.
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30k
борис Igor 5 часов назад
От этого мутного гамадрила в итоге один позор России будет. Всё равно в итоге окажется на зоне. Или как пособник ИГИЛ, или как участник ОПГ.
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10k
Sweetie Igor 4 часа назад
Игорь.. Хорош.. У тебя нет настроения? - испортить другим...а то у всех хорошее, а у тебя говно.. Остановись.
Игорь.. Хорош.. У тебя нет настроения? - испортить другим...а то у всех хорошее, а у тебя говно.. Остановись.
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123k
Игорь Надёжный Sweetie 4 часа назад
О, неожиданно. Приятно удивил (а).
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817
valerikmosk dimitr 4 часа назад
Он по телевизору великий. А у нас чемпион в этом мордобое Петр Ян. Но по пропагада тв об этом так кричать не будут. Потому как нас славян пытаются приучить к тому, что мы ничтожество. Но ничего у них не выйдет.
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