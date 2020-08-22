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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
22 августа 2020 16:31
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8  комментариев
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5k
Sapsan Stray 7 часов назад
Вот главный татарин-русский-еврей-дагестанец-рэпер-бизнесмен-музыкант-продюсер. Все остальное - лирика.

Вот главный татарин-русский-еврей-дагестанец-рэпер-бизнесмен-музыкант-продюсер. Все остальное - лирика.
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4k
Saiman Sapsan 6 часов назад
Солянка от 22.08.2020
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30k
борис Stray 4 часа назад
А у нас есть немец Юстус Шамиль Александрович. Пути Господни неисповедимы. Его папаня дедушка Юстус жил себе в Москве, но в 30-е годы схлопотал четвертак и отправился к нам тайгу валить. В 55-м откинулся и тут же попытался нелегально перейти западную границу СССР. Но граница СССР оказалась таки неприступна. Отправился обратно к нам пихту допиливать. В общем у них теперь семейная традиция сидеть.
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651
8bip8 Stray 5 часов назад
Иван - это древнее еврейское имя. Иоанн Креститель, например.
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Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Stray 6 часов назад
это таки очень просто...
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Stray

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