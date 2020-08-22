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р

р (5 фото)

Автор:
22 августа 2020 15:59
2
5
р.Агул...

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7  комментариев
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15k
crazylom batyakr 7 часов назад
Вот не умею нахлыстом ловить ((( Хариус и Таймень там по-любому (((((
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42k
batyakr Автор поста crazylom 7 часов назад
нахлыст в Сибири не очень... балда и тиролька проще... блесна....
нахлыст в Сибири не очень... балда и тиролька проще... блесна....
нахлыст в Сибири не очень... балда и тиролька проще... блесна....
нахлыст в Сибири не очень... балда и тиролька проще... блесна....
нахлыст в Сибири не очень... балда и тиролька проще... блесна....
нахлыст в Сибири не очень... балда и тиролька проще... блесна....
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11
Ар batyakr 6 часов назад
А в небесах движуха, точнее летуха. Это облака или летуны аж четыре борта?
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42k
batyakr Автор поста Ар 6 часов назад
Военлеты... вроде... только никому - полная тайна...
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batyakr

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