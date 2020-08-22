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Новое > Солянка 
г

г (2 фото)

Автор:
22 августа 2020 15:51
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г. Мамоново. Герой Советского Союза Мамонов Н.В.
Жизнь вологжанина оборвалась в 1944 году в боях на территории Восточной Пруссии. Подполковнику Мамонову было всего 25 лет… Через два года после Победы город Хайлигенбайль (ныне — Калининградская область) был переименован в Мамоново.

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