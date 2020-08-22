г. Мамоново. Герой Советского Союза Мамонов Н.В.

Жизнь вологжанина оборвалась в 1944 году в боях на территории Восточной Пруссии. Подполковнику Мамонову было всего 25 лет… Через два года после Победы город Хайлигенбайль (ныне — Калининградская область) был переименован в Мамоново.