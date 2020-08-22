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Всем Доброго Утра

Всем Доброго Утра (1 фото)

Автор:
22 августа 2020 10:47
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Всем Доброго Утра!

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14  комментариев
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Весёлый Пессимист Loki1969 12 часов назад
Ты уже третий раз за сегодня всем желаешь доброго утра и чьи-то красивые завтраки .
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2k
Vasiliy Pakazyava Loki1969 11 часов назад
Всем Доброго Утра
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24k
Loki1969 Автор поста Vasiliy Pakazyava 11 часов назад
Ну да!
Людям пожелаешь Доброго Утра - а они в тебя ГОВНОМ кидаться начинают!
Лично я примерно так всю ситуацию вижу ... (((
Может быть завтра с утра написать :
ЧТОБ ВЫ ВСЕ СДОХЛИ!!!
наверняка будет куча лайков...
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