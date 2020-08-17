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Церковь Симона Охтинского и Андрея Уфимского, Ленобласть

Церковь Симона Охтинского и Андрея Уфимского, Ленобласть (1 фото)

Автор:
17 августа 2020 21:07
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Церковь Симона Охтинского и Андрея Уфимского, Ленобласть.
Я бы сказал: глазастая церковь-то...

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8  комментариев
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Игорь Надёжный he_he 3 часа назад
Церковь Дмитрия Мироточивого. Ленобласть, Щелейки. В ней есть мумий тролль.
Церковь Дмитрия Мироточивого. Ленобласть, Щелейки. В ней есть мумий тролль.
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he_he

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