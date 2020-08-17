"Верховный суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, ил...

"Верховный суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу"
хе-хе, доскакались, дегенераты!
Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу"
хе-хе, доскакались, дегенераты!
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