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Медведь заинтересовался стоящей на дороге машиной

Медведь заинтересовался стоящей на дороге машиной

Автор:
18 июня 2024 06:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Россия   Сахалин   авто   животные   
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На Сахалине стоящая из-за поломки машина с пассажирами вызвала интерес у медведя. Косолапый потоптался на автомобиле и сломал «дворник».

Инцидент произошел на острове Сахалин, в Охинском районе и попал на видео. Автомобиль с водителем и двумя пассажирами остановился на трассе перед поселком Пильтун из-за аварии. У машины по дороге сломалась гидромуфта, поэтому водитель встал на обочине, ожидая другой автомобиль с тросом. В этот момент на дорогу вышел небольшой медведь. Стоящая машина вызвала у него интерес. Сначала он исследовал всю переднюю часть машины, затем залез на капот. Хищника не смутил даже громкий звук, когда водитель начал сигналить в попытке его спугнуть. Затем животное оторвало один дворник и скрылось в лесу.


«Да и черт с ним», — облегченно прокомментировал потерю дворника один из пассажиров.

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Метки: Видео   Медведь   Россия   Сахалин   авто   животные   
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5  комментариев
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48k
Игорь Час назад
Всем любителям прикармливать медведей у дороги желаю встретится с ними тогда, когда будете стоять во время поломки или ремонтировать автомобиль.

Да, жестоко, а другим подставы устраивать не жестоко?
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44
Петр 36 минут назад
Фулюган)
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3k
Оксид Бетона 44 минуты назад
клуши какие-то
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11k
MakDag Час назад
Когда не умеешь пользоваться консервным ножом.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3704 поста (3673 в горячем)

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