Медведь заинтересовался стоящей на дороге машиной

На Сахалине стоящая из-за поломки машина с пассажирами вызвала интерес у медведя. Косолапый потоптался на автомобиле и сломал «дворник».
Инцидент произошел на острове Сахалин, в Охинском районе и попал на видео. Автомобиль с водителем и двумя пассажирами остановился на трассе перед поселком Пильтун из-за аварии. У машины по дороге сломалась гидромуфта, поэтому водитель встал на обочине, ожидая другой автомобиль с тросом. В этот момент на дорогу вышел небольшой медведь. Стоящая машина вызвала у него интерес. Сначала он исследовал всю переднюю часть машины, затем залез на капот. Хищника не смутил даже громкий звук, когда водитель начал сигналить в попытке его спугнуть. Затем животное оторвало один дворник и скрылось в лесу.
«Да и черт с ним», — облегченно прокомментировал потерю дворника один из пассажиров.
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Да, жестоко, а другим подставы устраивать не жестоко?