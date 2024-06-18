Медведь заинтересовался стоящей на дороге машиной

Инцидент произошел на острове Сахалин, в Охинском районе и попал на видео. Автомобиль с водителем и двумя пассажирами остановился на трассе перед поселком Пильтун из-за аварии. У машины по дороге сломалась гидромуфта, поэтому водитель встал на обочине, ожидая другой автомобиль с тросом. В этот момент на дорогу вышел небольшой медведь. Стоящая машина вызвала у него интерес. Сначала он исследовал всю переднюю часть машины, затем залез на капот. Хищника не смутил даже громкий звук, когда водитель начал сигналить в попытке его спугнуть. Затем животное оторвало один дворник и скрылось в лесу.