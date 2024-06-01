Не помогла даже Росгвардия: волгоградец на внедорожнике заблокировал спешившую на вызов скорую помощь

В Центральном районе Волгограда водитель внедорожника JAECOO устроил конфликт с сотрудниками скорой медицинской помощи, заблокировав выезд через арочный проём.
– Бригада скорой помощи завершила работу на ул. Гагарина и получила новый срочный вызов. Когда специалисты попытались выехать со двора, дорогу им перегородил внедорожник, водитель которого, несмотря на включённую сирену, отказался уступать проезд, — рассказал редакции главный врач станции скорой медицинской помощи «Неотложка» Сергей Криковцев.
Медики попытались объяснить водителю иномарки, что спешат к пациенту, однако тот лишь вышел из машины и, улыбаясь, начал снимать карету скорой помощи на камеру мобильного телефона.
Впоследствии вызволять заблокированную скорую пришлось представителям Росгвардии, но и у них это не получилось.
– Данный гражданин вёл себя очень вызывающе и не церемонился в том числе и с представителями органов правопорядка. Даже после того как они попросили мужчину убрать машину, он не стал выполнить их требования, – отметил Сергей Криковцев.
В итоге скорой, спешащей на выезд, пришлось сдавать назад и пропускать водителя JAECOO.
Отметим, что руководство станции скорой помощи «Неотложка» вынуждено было обратиться в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку произошедшему.
Источник:
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а по хорошему за такое минимум на первый раз надо давать 15 суток на сортировке мусора
а тут нужна поправка в закон, разрешающая мгновенное и жесткое применение силы к таким дятлам.