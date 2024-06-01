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Не помогла даже Росгвардия: волгоградец на внедорожнике заблокировал спешившую на вызов скорую помощь

Не помогла даже Росгвардия: волгоградец на внедорожнике заблокировал спешившую на вызов скорую помощь

Автор:
01 июня 2024 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: Jaecoo   Волгоградец   Росгвардия   авто   внедорожник   заблокировал проезд   скорая помощь   
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В Центральном районе Волгограда водитель внедорожника JAECOO устроил конфликт с сотрудниками скорой медицинской помощи, заблокировав выезд через арочный проём.

– Бригада скорой помощи завершила работу на ул. Гагарина и получила новый срочный вызов. Когда специалисты попытались выехать со двора, дорогу им перегородил внедорожник, водитель которого, несмотря на включённую сирену, отказался уступать проезд, — рассказал редакции главный врач станции скорой медицинской помощи «Неотложка» Сергей Криковцев.

Медики попытались объяснить водителю иномарки, что спешат к пациенту, однако тот лишь вышел из машины и, улыбаясь, начал снимать карету скорой помощи на камеру мобильного телефона.

Впоследствии вызволять заблокированную скорую пришлось представителям Росгвардии, но и у них это не получилось.

– Данный гражданин вёл себя очень вызывающе и не церемонился в том числе и с представителями органов правопорядка. Даже после того как они попросили мужчину убрать машину, он не стал выполнить их требования, – отметил Сергей Криковцев.

В итоге скорой, спешащей на выезд,  пришлось сдавать назад и пропускать водителя JAECOO.

Отметим, что руководство станции скорой помощи «Неотложка» вынуждено было обратиться в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку произошедшему.

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Метки: Jaecoo   Волгоградец   Росгвардия   авто   внедорожник   заблокировал проезд   скорая помощь   
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15  комментариев
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11k
Vacony 58 минут назад
а где же разрешение таранить для скорых ?
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10k
Maximvs Минуту назад
Закрыть мудилу по статье "покушение на убийство". Машину конфисковать прав лишить пожизненно. Разве не так надо действовать? Чего с уродами церемониться ценой здоровья других людей?
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344
Xiks 2 минуты назад
Я даже не знаю к какой категории гандонов его отнести...
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3k
Daimos 4 минуты назад
А СОБРу он тоже будет так перекрывать путь?
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2k
Dimon 6 минут назад
Что у таких мразей в голове? С виду приличный человек, а внутри животное! Вот почему мы россияне такие друг с другом? Потом удивляемся, что нас не уважают! Вы можете представить такую картину где - нибудь в Турции или той же Махачкале?
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339
Голован Щекн 7 минут назад
видимо очень "уважаемый" человек раз представители власти жиденько сходили под себя, а не втащили уроду не отобрали ключи и не отогнали его китайское ведро с дороги
а по хорошему за такое минимум на первый раз надо давать 15 суток на сортировке мусора
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2k
Bobbus 13 минут назад
Жаль нельзя дать леща через монитор
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1k
Sumrak58100 15 минут назад
Хотелось бы надеяться, что к нему скорая помощь будет очень-очень-очень долго ехать, когда ему прижмёт.
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17k
Совранский 47 минут назад
Жаль этого идиота - дожить до седых мудей и старость пришла одна без мудрости!
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11k
SuperTroll 52 минуты назад
Ну не знаююю... Если они встретились в точке, как показано на видео. Тут скорой ну 1 метр в бок или назад дать и разъехались бы. А назад пятиться через арку, будет там место разъехаться или нет не понятно. Законы то законы, но здравый смысл то никто не отменял.
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10k
Alex 58 минут назад
Почему мусора на месте его не замочили?
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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