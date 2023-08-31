В Воронеже бизнесмен подговорил друга поджечь BMW ради страховки

Бизнесмен обратился в полицию, написал заявление и уже готовился пойти за деньгами в страховую, однако правоохранители стали расследовать уголовное дело, и тогда уже правда вскрылась. Причём сжечь иномарку бизнесмен предлагал другу за 100 тысяч рублей. В итоге аферу раскрыли, и получить средства мужчина не смог. Он обвиняется по статье "Заведомо ложный донос о совершённом преступлении, покушение на мошенничество в сфере страхования".