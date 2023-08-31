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В Воронеже бизнесмен подговорил друга поджечь BMW ради страховки

В Воронеже бизнесмен подговорил друга поджечь BMW ради страховки

Автор:
31 августа 2023 10:32
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Воронеж   авто   друг в беде не бросит   машина   поджег авто   помошь   стразовка   
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Но в последний момент что-то пошло не так.

В Воронеже 35-летний бизнесмен заявил о поджоге его дорогостоящего BMW, чтобы получить 8,3 миллиона рублей от страховой компании. Однако на деле мужчина оказался обманщиком — авто специально спалил его друг.

Вероятно, предприниматель решил, что его машина как-то не окупается, поэтому её можно уничтожить и "вернуть" деньги. Для этого мужчина приехал в парк на пробежку, оставил BMW на видном месте, а затем уже к ней пробрался его знакомый, который совершил задуманное.

Бизнесмен обратился в полицию, написал заявление и уже готовился пойти за деньгами в страховую, однако правоохранители стали расследовать уголовное дело, и тогда уже правда вскрылась. Причём сжечь иномарку бизнесмен предлагал другу за 100 тысяч рублей. В итоге аферу раскрыли, и получить средства мужчина не смог. Он обвиняется по статье "Заведомо ложный донос о совершённом преступлении, покушение на мошенничество в сфере страхования".

"В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", — отметили в ГУ МВД по Воронежской области.


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Метки: BMW   Воронеж   авто   друг в беде не бросит   машина   поджег авто   помошь   стразовка   
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10  комментариев
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15k
Kostick 37 минут назад
в чем навар, если ведро уничтожено?
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30k
Григорий 2 минуты назад
Хорошо, что такой клёвый парень теперь лишен БМВ.
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17k
Сергей Полчаса назад
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710
Куруш Полчаса назад
Опять БМВ. Пора создавать раздел в психиатрии по материалам владельцев.
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1k
Веселый Пук Полчаса назад
Биба и Боба два долбое. ба
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Бэмсяра 52 минуты назад
к успеху шел)) не фортануло))
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