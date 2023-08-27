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В Москве инспектор снимал ДТП, стоя на кабине движущегося грузовика

В Москве инспектор снимал ДТП, стоя на кабине движущегося грузовика

Автор:
27 августа 2023 09:36
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   грузовик   забавно   инспектор   стоя на кабине   
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В соцсетях мнения под видео разделились: одни оценили ловкость инспектора, другие отметили, что он сам нарушает правила.

«Хотел стать оператором, родители отдали на полицейского», — пошутил один из комментаторов.

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Метки: Видео   ДТП   грузовик   забавно   инспектор   стоя на кабине   
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6  комментариев
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16k
Совранский 48 минут назад
Решил вопрос оперативно-креативно)))) 5 баллов!
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9k
Trenzel2003 17 минут назад
Как он водителя погрузчика уговорил забраться к нему на кабину!? Я бы не разрешил! И не потому что он инспектор нарушающий ПДД, а потому что грязными ногами на чистую кабину. Да и краску поцарапает гад!
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7k
Neo 21 минуту назад
Делает свою работу)
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51k
turyst 39 минут назад
Там же кран-манипулятор есть!

Надо было им поднять и с него снимать!
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58k
alertol Час назад
Как бы то что ты мент, не даёт тебе право нарушать закон самому...
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