В Москве инспектор снимал ДТП, стоя на кабине движущегося грузовика

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В соцсетях мнения под видео разделились: одни оценили ловкость инспектора, другие отметили, что он сам нарушает правила.
«Хотел стать оператором, родители отдали на полицейского», — пошутил один из комментаторов.
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Надо было им поднять и с него снимать!