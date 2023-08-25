В России создали сверхнадёжные магнитные амортизаторы для эксплуатации в экстремальных условиях

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Принцип действия вихретокового амортизатора основан на эффекте силового взаимодействия (торможения), возникающего между постоянными магнитами. Устройство не подвержено воздействию экстремальных температур, поскольку в нем отсутствуют масляная и газомасляная среды.Традиционные амортизаторы, имеющие гидравлическую конструкцию, при низких температурах становятся более жесткими, а при высоких в них возможен перегрев масла. Кроме того, в резиновые уплотнители масляных и газомасляных устройств может попадать песок, что нарушает их работу. Вихретоковый же амортизатор не повреждается абразивными частицами.В составе «Росэлектроники» разработкой уникальных устройств занимается НПП «Исток» им. Шокина.«Главными достоинствами вихретоковых амортизаторов являются простота и надежность их конструкции, отсутствие внешних источников энергии и необходимости в управлении их работой. Новые изделия могут найти применение в военной и специальной технике как в северных, так и в южных регионах», – рассказал заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.В конструкции нового амортизатора используются магниты собственного производства НПП «Исток» им. Шокина. На предприятии освоена технология изготовления всех видов постоянных магнитов, в том числе из редкоземельных металлов на основе сплавов неодима и самария, а также литых и деформируемых магнитов.