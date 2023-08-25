В России создали сверхнадёжные магнитные амортизаторы для эксплуатации в экстремальных условиях

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Росэлектроника представила амортизатор для экстремальных условий эксплуатации. В нём нет масла или газа, он способен работать при температурах от -80 до +80˚С, защищён от воздействия песка и грунта, и очень надёжен.
Принцип действия вихретокового амортизатора основан на эффекте силового взаимодействия (торможения), возникающего между постоянными магнитами. Устройство не подвержено воздействию экстремальных температур, поскольку в нем отсутствуют масляная и газомасляная среды.
Традиционные амортизаторы, имеющие гидравлическую конструкцию, при низких температурах становятся более жесткими, а при высоких в них возможен перегрев масла. Кроме того, в резиновые уплотнители масляных и газомасляных устройств может попадать песок, что нарушает их работу. Вихретоковый же амортизатор не повреждается абразивными частицами.
В составе «Росэлектроники» разработкой уникальных устройств занимается НПП «Исток» им. Шокина.
«Главными достоинствами вихретоковых амортизаторов являются простота и надежность их конструкции, отсутствие внешних источников энергии и необходимости в управлении их работой. Новые изделия могут найти применение в военной и специальной технике как в северных, так и в южных регионах», – рассказал заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.
В конструкции нового амортизатора используются магниты собственного производства НПП «Исток» им. Шокина. На предприятии освоена технология изготовления всех видов постоянных магнитов, в том числе из редкоземельных металлов на основе сплавов неодима и самария, а также литых и деформируемых магнитов.
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Традиционные амортизаторы, имеющие гидравлическую конструкцию, при низких температурах становятся более жесткими, а при высоких в них возможен перегрев масла. Кроме того, в резиновые уплотнители масляных и газомасляных устройств может попадать песок, что нарушает их работу. Вихретоковый же амортизатор не повреждается абразивными частицами.
В составе «Росэлектроники» разработкой уникальных устройств занимается НПП «Исток» им. Шокина.
«Главными достоинствами вихретоковых амортизаторов являются простота и надежность их конструкции, отсутствие внешних источников энергии и необходимости в управлении их работой. Новые изделия могут найти применение в военной и специальной технике как в северных, так и в южных регионах», – рассказал заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.
В конструкции нового амортизатора используются магниты собственного производства НПП «Исток» им. Шокина. На предприятии освоена технология изготовления всех видов постоянных магнитов, в том числе из редкоземельных металлов на основе сплавов неодима и самария, а также литых и деформируемых магнитов.
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Горят люди за российские достижения, прям страдают!
Когда доведут до серии, редкозема там останется столько, что R&D в мусорку.
Хотя редкозема с Томтора сейчас хоть лопатой грузи.
вообще можно как в видео... Но не сделают.