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В России создали сверхнадёжные магнитные амортизаторы для эксплуатации в экстремальных условиях

В России создали сверхнадёжные магнитные амортизаторы для эксплуатации в экстремальных условиях

Автор:
25 августа 2023 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Магнит   Россия   Ростех   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   аммортизатор   машина   
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Росэлектроника представила амортизатор для экстремальных условий эксплуатации. В нём нет масла или газа, он способен работать при температурах от -80 до +80˚С, защищён от воздействия песка и грунта, и очень надёжен.

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Метки: Автовсячина   Магнит   Россия   Ростех   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   аммортизатор   машина   
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6  комментариев
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7k
Progressor 21 минуту назад
Эксперты в чате, прям сверкают. Одному радиаторов не хватает - при том что амортизатор весьма массивный и явно из алюминиевого сплава, а значит дохера теплоемкий, да и токи Фуко здесь будет ипмульсные, а не постоянные, второй уже по своему личному опыту спизживания всего что плохо лежит и тут предрекает исчезновение редкоземельных магнитов - хотя по большому счету кобальт такой же редкозем как Зеля президент.
Горят люди за российские достижения, прям страдают!
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1k
K_II_T 37 минут назад
На вид хлипкий.
Когда доведут до серии, редкозема там останется столько, что R&D в мусорку.

Хотя редкозема с Томтора сейчас хоть лопатой грузи.

вообще можно как в видео... Но не сделают.

Ссылка www.youtube.com
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3k
Олег Жижин 43 минуты назад
через пару лет за бугром освоят
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6k
semsi 56 минут назад
нагрев от вихревых токов как обеспечен? Радиаторов я не вижу, надёжность сомнительная
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