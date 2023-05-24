Сотрудница ГИБДД штрафовала водителей и сама платила штрафы

2004
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Курьёзный случай произошёл в Амурской области. Оксана Жеревчук будучи сотрудницей местного ГИБДД выписывала протоколы о нарушении правил дорожного движения и сама же оплачивала штрафы. Это вызвало подозрения у коллег и они инициировали проверку.
В ГИБДД была проведена проверка, которая установила, что сотрудница оформляла штрафы на одних и тех же водителей, причем эти водители получали штрафы каждый день. Один из «нарушителей» в тот момент и вовсе находился в СИЗО.
Выяснилось, что таким образом сотрудница хотела поднять себе показатели. В протоколах о нарушениях расписывался вообще посторонний человек. После того как протокол составлялся, инспектор со своей карты оплачивала «липовый» штраф. Потратила она на это в общей сложности более 15 тысяч рублей.
Теперь женщину ждёт увольнение из органов внутренних дел и уголовное дело за подлог и злоупотребление служебными полномочиями.
Выяснилось, что таким образом сотрудница хотела поднять себе показатели. В протоколах о нарушениях расписывался вообще посторонний человек. После того как протокол составлялся, инспектор со своей карты оплачивала «липовый» штраф. Потратила она на это в общей сложности более 15 тысяч рублей.
Теперь женщину ждёт увольнение из органов внутренних дел и уголовное дело за подлог и злоупотребление служебными полномочиями.
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Метки: Автовсячина ГИБДД авто автомир автомобили закон машина штраф
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