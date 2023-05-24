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Сотрудница ГИБДД штрафовала водителей и сама платила штрафы

Сотрудница ГИБДД штрафовала водителей и сама платила штрафы

Автор:
24 мая 2023 15:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
2004
1
Курьёзный случай произошёл в Амурской области. Оксана Жеревчук будучи сотрудницей местного ГИБДД выписывала протоколы о нарушении правил дорожного движения и сама же оплачивала штрафы. Это вызвало подозрения у коллег и они инициировали проверку.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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12  комментариев
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801
Renats Railis Час назад
Не такое это уж и преступление. Могли бы и просто выговором ограничиться.
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4k
MPEG-8 Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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7
Star Telecom Полчаса назад
Хорошая женщина, все бы так крохоборы делали, может у народа и мнение о них изменилось в лучшию сторону))
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10k
GRuslan Полчаса назад
Это ладно она премию за штрафы получает, а есть те кто за поимку наркобарыг или убийц. Кому то наркоты подбросят, кого то изобьют и тот признается во всем чего не делал, одним премия, звание, а другим поломанные жизни ни за что ни про что. Не дай бог нарваться на таких выродков. Система гнилая.
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32k
АнтонПолднев 38 минут назад
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5k
Психологическая поддержка 46 минут назад
Бл*дина и такое говно в органах сплошь и рядом
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2k
александр Час назад
Штраф назначается за ажминистративное правонарушение. Думаю никто не хотел бы в один прекрасный момент выяснить, что на нем висит несколько административок, пускай и погашенных.
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2k
Василий Афиногенов Час назад
ХорошА,правда?)
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9k
МихА 2 часа назад
Злостная плательщица штрафов... Не платишь - плохо, платишь - ещё хуже))
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
15 тысяч рублей, вот прям злоупотребление века, причем она отдала эти деньги ...
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