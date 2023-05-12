FISHKINET
Сообщество Аварии 6652 поста • 543 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В ночном ДТП на Минском шоссе погиб футболист Александр Каракин

В ночном ДТП на Минском шоссе погиб футболист Александр Каракин

Автор:
12 мая 2023 14:24
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
712
1
1
Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин в ночь на 12 мая на 29-м километре Минского шоссе попал в смертельное ДТП. Управляя автомобилем Nissan GTR он на огромной скорости врезался в отбойник, после чего его машину выкинуло на середину дороги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
albedo Час назад
Кому хочется адреналину - могут отправляться в зону СВО.
Все больше пользы будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 3 минуты назад
Туда ему и дорога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
STRiX 16 минут назад
Почувствовал себя хозяином жизни? Решил погонять по дорогам общего пользования? Наплевал на остальных? Туда тебе и дорога, и слава яйцам никого не забрал с собой. Почаще бы всякие идиоты возомнившие себя @хуит3льнblми гонщиками, шашечники, и прочая сволота самоуничтожались об столбы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
969
ruslan d 22 минуты назад
Неплохие ЗП в дублях ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
mosazer Полчаса назад
Законы физики, такие жестокие... земля пухом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Олег Полчаса назад
Почему не пишут о состоянии отбойника? Идиота не жаль вообще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Matrosskin 38 минут назад
Думал как обычно - желтой карточкой отделается, но что-то пошло не так...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Артем Час назад
Они бы так по полю мяч гоняли, как на спорткарах своих по городу носятся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Киры4 Час назад
Гонки проходят каждый четверг и об этом не знали сотрудники ДПС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил на тот свет десятки человек
Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Один из 11 существующих Lamborghini Murcielago выставят на аукцион
Один из 11 существующих Lamborghini Murcielago выставят на аукцион
Продолжаем строить "каркасник"! сборка стен
Продолжаем строить "каркасник"! сборка стен
Все роли хороши, если за них платят?
Все роли хороши, если за них платят?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не всегда стоит экономить

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#автомобили#позитив#полиция#дтп#Реакция#люди#кот
#Юмор#история#факты#автомир#СССР#США#авто аварии#Еда#улыбнуло#Музыка
#Прикол#интересное#машина#в мире#подборка#аварии#удивительно#кино#природа#Вещи
Все роли хороши, если за них платят? Все роли хороши, если за них платят? Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил

На что жалуетесь?

Вернуться