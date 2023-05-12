В ночном ДТП на Минском шоссе погиб футболист Александр Каракин

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Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин в ночь на 12 мая на 29-м километре Минского шоссе попал в смертельное ДТП. Управляя автомобилем Nissan GTR он на огромной скорости врезался в отбойник, после чего его машину выкинуло на середину дороги.
Всё это произошло прямо во время уличной гонки, которые в этих местах проходят каждый четверг.
После аварии футболиста в тяжёлом состоянии госпитализировали, но позже поступила информация о его гибели.
После аварии футболиста в тяжёлом состоянии госпитализировали, но позже поступила информация о его гибели.
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