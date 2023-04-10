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Автобус без водителя задавил людей в Казахстане

Автобус без водителя задавил людей в Казахстане

Автор:
10 апреля 2023 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Страшная авария произошла в казахстанском городе Шымкенте. Рейсовый автобус укатился от водителя и врезался в стоящих на тротуаре людей. В результате две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимации. В больнице остаются еще одна женщина и девочка.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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7  комментариев
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Жесть какая то..Бедные люди..Вот поэтому а светофорах всегда, стою башкой во все стороны кругу, фиг знает откуда прилетит.
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1k
DDM 12 минут назад
Если бы в одной из машин был джедай, то мог бы совершить геройский поступок. Но джедаев не нашлось, да и просто ротозея, поймавшего на себя автобус тоже. Мог бы спасти людей.
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1k
Антон Час назад
Людей жалко... Но, вы посмотрите, сколько времени прошло с того момента, когда вам стало бы понятно, что на вас мчит автобус. Водилы же сигналили хипишь навели, а они стоят? Не понимаю.
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3k
Роман 2 часа назад
Нихера себе.
И как такого можно избежать? (риторический вопрос).
точно на людей навелся.
невозможно же всегда быть начеку..
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761
Uganda 3 часа назад
О, у нас появился автор-трэшатник. Судя по последним постам он смакует ДТП с жертвами.
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53k
dima423 3 часа назад
ужоз, "пункт назначения" какой то)
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