Автобус без водителя задавил людей в Казахстане

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Страшная авария произошла в казахстанском городе Шымкенте. Рейсовый автобус укатился от водителя и врезался в стоящих на тротуаре людей. В результате две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимации. В больнице остаются еще одна женщина и девочка.
Дополнение: Как сообщил позже на брифинге директор транспортной компании Shymkent bus, которой принадлежал автобус, Азат Кайыпбеков, водитель, приехав на остановку, торопился в уборную.
«Он закрыл дверь и забыл поставить машину на ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в салоне, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус остановился, двое очевидцев открыли дверь и посмотрели, нет ли никого там — автобус был пустой. Потом прибежал водитель и только тогда поставил машину на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места происшествия, он всё это время находился там», — рассказал руководитель предприятия.
По факту смертельного ДТП полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза автобуса. Водитель водворён в ИВС. Виновнику аварии грозит от 5 до 10 лет колонии с лишением прав на срок до 7 лет.
«Он закрыл дверь и забыл поставить машину на ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в салоне, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус остановился, двое очевидцев открыли дверь и посмотрели, нет ли никого там — автобус был пустой. Потом прибежал водитель и только тогда поставил машину на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места происшествия, он всё это время находился там», — рассказал руководитель предприятия.
По факту смертельного ДТП полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза автобуса. Водитель водворён в ИВС. Виновнику аварии грозит от 5 до 10 лет колонии с лишением прав на срок до 7 лет.
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И как такого можно избежать? (риторический вопрос).
точно на людей навелся.
невозможно же всегда быть начеку..