Автобус без водителя задавил людей в Казахстане

Дополнение: Как сообщил позже на брифинге директор транспортной компании Shymkent bus, которой принадлежал автобус, Азат Кайыпбеков, водитель, приехав на остановку, торопился в уборную.



«Он закрыл дверь и забыл поставить машину на ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в салоне, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус остановился, двое очевидцев открыли дверь и посмотрели, нет ли никого там — автобус был пустой. Потом прибежал водитель и только тогда поставил машину на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места происшествия, он всё это время находился там», — рассказал руководитель предприятия.



По факту смертельного ДТП полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза автобуса. Водитель водворён в ИВС. Виновнику аварии грозит от 5 до 10 лет колонии с лишением прав на срок до 7 лет.