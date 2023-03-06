Авария дня. Эпичная и трагичная концовка полицейской погони в США

Родственники покойного негодуют по поводу действий правоохранителей и полагают, что связанный с погоней риск не был обоснован.



СМИ отмечают, что полиции Балтимора можно ввязываться в погони только если "внутри находится подозреваемый в совершении уголовного преступления, который представляет "непосредственную угрозу" смерти или ранения", либо перед этим он совершил преступление, "которое привело или могло привести к смерти или серьезной травме".