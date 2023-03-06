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Авария дня. Эпичная и трагичная концовка полицейской погони в США

Авария дня. Эпичная и трагичная концовка полицейской погони в США

Автор:
06 марта 2023 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   машина   
1063
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В американском Балтиморе полицейские преследовали угнанный автомобиль, водитель которого в конечном счёте не справился с управлением, протаранил другой автомобиль, обрушил часть заброшенного дома и насмерть задавил прохожего. За рулём угнанного авто находился 33-летний Шон Ли, а погибшим оказался 54 Альфред Финчер, у которого осталось трое детей.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   машина   
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16  комментариев
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3k
kleyman Час назад
А кирпичи что, вообще без раствора ложили? Просто у нас сколько видел впилявшихся в старые кирпичные дома, так там от машины нифига, а от стенки кусочек штукатурки отвалился.
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37k
Александр 3 минуты назад
главное правило строительства домов. Нельзя убирать леса, пока не поклеены обои
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237
Человек Наблюдающий 16 минут назад
По голивудовски
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32k
Юр21 17 минут назад
Конечно, что вы, ни в коем случае нельзя преследовать, наоборот, надо помогать, можно ещё подсказать у кого на разборке угнанных машин место освободилось...
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17k
Bill 36 минут назад
Интересно, кто снимал? Это же надо было знать что сейчас именно с этой машиной что-то случится.
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3k
Александр 41 минуту назад
Он через день туда въезжает?
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3k
Александр 43 минуты назад
Каркасник, мать его, обложенный кирпичами! Ляааа фасад "горит" а внутренности сгнили. Вся суть пендосского благополучия
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0
wmailerw 47 минут назад
вот и подумать надо в следующий раз - может лучше не догонять?
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wmailerw 48 минут назад
как будто кирпичи просто друг на друге лежали, без раствора
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17k
Топпер Харли Час назад
ГТА мля
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9k
krivsan Час назад
омерига,ху..ле
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10k
Vacony Час назад
Съемка... мое почтение.... это там везде такие камеры поворотные да еще и зумом таким качественным... ?
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