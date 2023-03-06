Авария дня. Эпичная и трагичная концовка полицейской погони в США

1063
1
1
В американском Балтиморе полицейские преследовали угнанный автомобиль, водитель которого в конечном счёте не справился с управлением, протаранил другой автомобиль, обрушил часть заброшенного дома и насмерть задавил прохожего. За рулём угнанного авто находился 33-летний Шон Ли, а погибшим оказался 54 Альфред Финчер, у которого осталось трое детей.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Родственники покойного негодуют по поводу действий правоохранителей и полагают, что связанный с погоней риск не был обоснован.
СМИ отмечают, что полиции Балтимора можно ввязываться в погони только если "внутри находится подозреваемый в совершении уголовного преступления, который представляет "непосредственную угрозу" смерти или ранения", либо перед этим он совершил преступление, "которое привело или могло привести к смерти или серьезной травме".
СМИ отмечают, что полиции Балтимора можно ввязываться в погони только если "внутри находится подозреваемый в совершении уголовного преступления, который представляет "непосредственную угрозу" смерти или ранения", либо перед этим он совершил преступление, "которое привело или могло привести к смерти или серьезной травме".
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Смертельная прогулка пешехода по ночной трассе
- Авария дня. Даже не оставил шанса встречной автомобилистке
- Авария дня. Спорткар «Логан» выходит на автостраду
- Авария дня. Ночное ДТП из Омска, в котором погиб один человек
- Авария дня. На Урале пьяный подросток отправил на тот свет свою подружку
Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп машина
Новости партнёров